Wicemarszałek Sejmu był pytany, dlaczego podczas ważnych głosowań w Sejmie - np. dotyczącym podniesienia akcyzy - brakuje posłów opozycji, w tym Lewicy. - Jeżeli chodzi o podniesienie akcyzy, to z Lewicy nie było 3 posłów. Zdarzają się takie sytuacje - odparł. Zaznaczył, że jeden z posłów był usprawiedliwiony sytuacją rodzinną.

Dopytywany o posła Krzysztofa Śmiszka, który wybrał się na wakacje, Włodzimierz Czarzasty powiedział, że nie zna sprawy. - Uważam, że na posiedzeniu powinien być. Możliwe, że zaplanował swój urlop 3 albo 5 miesięcy temu i nastąpiła kolizja terminów - stwierdził.

Pytany, czy warto wrócić do głosowania zdalnego, Czarzasty odpowiedział przecząco. - To złe rozwiązanie. Inna jest atmosfera, dyskusja, w momencie, kiedy wszyscy się widzą i ze sobą rozmawiają. Myślę, że polski parlament bardzo dużo stracił na tym, że były te głosowania covidowe - oświadczył.

- Jeżeli chodzi o Sejm, uważam, że ludzie powinni być na sali, ale powinni być wszyscy wyszczepieni (zaszczepieni na COVID-19 - red.) - powiedział Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy.

- Rząd nie ucieknie od dyskusji, co zrobić z grupą wyszczepioną i z grupą niewyszczepioną, która się nie wyszczepia tylko dlatego, że ma np. takie poglądy - mówił.

Przekazał, że Lewica jest przeciw wprowadzeniu lockdownu. - Uważamy, że restauracje, zakłady pracy powinny być czynne. To, że ktoś się nie zaszczepi nie powinno moim zdaniem blokować w żaden sposób gospodarki, natomiast ci, którzy się zaszczepią, mają prawo moim zdaniem do życia normalnego. Tak jest we Francji, we Włoszech, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, korzysta z restauracji, a restaurator normalnie prowadzi działalność gospodarczą (...), a ci, którzy są niezaszczepieni ze względu na własny wybór niestety nie mają w tych sprawach wszystkich praw - mówił Czarzasty.

- Ja bym nie chciał, żeby mnie ktokolwiek ograniczał ze względu na to, że po prostu nie ma ochoty się zaszczepić. Szczepienia są ogólnodostępne, są darmowe, w związku z tym myślę, że tutaj stanowczości rządu w tej sprawie bardzo brakuje - powiedział.

- Tak samo mi się nie podoba, że są niezaszczepieni obowiązkowo nauczyciele. Uważam, że tak samo powinna być zaszczepiona cała służba zdrowia, obligatoryjnie. Mamy pandemię, wczoraj było 15 tys. zachorowań (dodatnich wyników testów na koronawirusa SARS-CoV-2 - red.) - przekonywał wicemarszałek Sejmu.