Struktura europejskiego bezpieczeństwa zmieniłaby się drastycznie, gdyby partie tworzącej się koalicji (SPD, Zieloni, FDP) miały opowiedzieć się za wycofaniem amerykańskiej broni nuklearnej z Niemiec – ostrzegają czołowi politycy CDU, domagając się od przyszłego kanclerza Olafa Scholza (SPD) jasnej deklaracji w tej sprawie.

Reklama

Nie wiadomo wprawdzie, co zamierzają przyszli koalicjanci wpisać do programu nowego rządu na temat losów amerykańskich bomb, ale CDU dmucha na zimne. Nie tylko CDU. – Wycofanie się Niemiec z polityki odstraszania nuklearnego oznaczałoby wyciągnięcie Polakom dywanu bezpieczeństwa spod nóg – mówi agencji DPA Wolfgang Ischinger, szef monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Przewiduje, że w konsekwencji Polska dogadałaby się, aby amerykańska broń nuklearna znalazła się na jej terytorium, a więc znacznie bliżej Rosji niż obecnie. – Nie chcę nawet myśleć, jaka mogłaby być reakcja Moskwy – mówi Ischinger.

– To może wywołać efekt domina w innych państwach NATO mających broń nuklearną, takich jak Belgia czy Holandia, a nawet doprowadzić do zbrojeń nuklearnych w innych europejskich państwach NATO. Wtedy partnerstwo transatlantyckie zostanie zerwane – ostrzega Roderich Kiesewetter, ekspert z CDU.

– Wycofanie się Niemiec z polityki odstraszania nuklearnego oznaczałoby wyciągnięcie Polakom dywanu bezpieczeństwa spod nóg Wolfgang Ischinger, szef monachijskiej konferencji bezpieczeństwa

Ugrupowanie Zielonych, od kiedy powstało, mówi o konieczności wycofania z Niemiec wszelkiej broni jądrowej.

Reklama

W latach 80. ubiegłego wieku w obu częściach Niemiec znajdowało się w sumie ponad 7000 sztuk takiej broni. Obecnie pozostało 20 bomb przechowywanych w bazie w Büchel w Nadrenii-Palatynacie. Zostały gruntownie zmodernizowane w ostatnim czasie i są częścią natowskiego programu nuclear sharing, czyli udostępniania broni jądrowej w ramach Sojuszu. Zakłada on przenoszenie amerykańskich bomb przez samoloty państw sojuszniczych. W Niemczech służą do tego wysłużone samoloty Tornado, które miałyby zostać zastąpione F-18 do chwili, gdy w 2040 r. pojawi się samolot FCAS (Future Combat Air System).

W SPD są różne opinie na temat nuclear sharing. W ubiegłym roku szef frakcji tej partii w Bundestagu Rolf Mützenich wyjaśniał, że jest przeciwny udziałowi Niemiec w takim programie. Podobnego zdania była dwójka przewodniczących SPD Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans. Ale szef niemieckiego MSZ Heiko Maas wykluczył wszelkie próby podważania zasad nuclear sharing, zapisanego zresztą w umowie koalicyjnej ostatniego rządu Merkel. Przyszły kanclerz Olaf Scholz milczy tej w sprawie.

Rzecz nie jest nowa. 11 lat temu Bundestag zdecydowaną większością głosów wezwał rząd federalny do „aktywnego zaangażowania się na rzecz wycofania amerykańskiej broni jądrowej z Niemiec". Żaden z rządów Angeli Merkel nie odważył się na ten krok. Tym bardziej po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– Do raptownego wycofania się Niemiec z nuclear sharing nie dojdzie. Może to być jednak pewien cel długofalowy. Przyszli koalicjanci zdają sobie sprawę z konsekwencji takiego kroku dla NATO i flanki wschodniej Sojuszu – mówi „Rz" Kai -Olaf Lang z berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik. Zwraca uwagę, że USA nie są obecnie zainteresowane rozmieszczeniem broni jądrowej na flance wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji, ale wszystko zależy od przyszłej strategii Waszyngtonu wobec Moskwy.

Autopromocja bezpłatny ebook Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. POBIERZ

Wojciech Lorenz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zwraca uwagę, że każda zmiana stanowiska Berlina prowadzi do podważania zasad gwarancji bezpieczeństwa w ramach NATO.

– Miałoby to ogromny wpływ na dyskusję o zapewnieniu bezpieczeństwa w Polsce oraz innych państwach tego regionu – mówi Lorenz. W programie wyborczym Zielonych jest postulat o przystąpieniu Niemiec do Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW). Państwa NATO, w tym Polska, są krytyczne wobec tego traktatu w obawie, że podważa on znaczenie odstraszania jądrowego.