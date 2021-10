Mężczyznę ma w środę przesłuchać prokurator.

31-letniego mężczyznę policja zatrzymała we wtorek wieczorem. Trafił do aresztu. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

W poniedziałek popołudniu podejrzany za pomocą piły elektrycznej ściął krzyż stojący na terenie parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego. Mężczyzna zarejestrował całe zdarzenie, a nagranie umieścił w internecie.

Policjanci z Zielonej Góry w wyniku intensywnych działań operacyjnych ustalili i zatrzymali 31-letniego mężczyznę,który może odpowiadać za zniszczenie krzyża na Os.Zastalowskim.Trwają czynności procesowe z jego udziałem.@PolsatNewsPL @tvn24 @tvp_info @radiozachod @gazetalubuska pic.twitter.com/I56Sw4KjeT — Marcin Maludy 🇵🇱 💯 (@Marcin_Maludy) October 19, 2021

To właśnie dzięki temu nagraniu policji udało się ustalić tożsamość sprawcy ścięcia krzyża. Mężczyznę zatrzymano w wynajmowanym przez niego mieszkaniu w Zielonej Górze.

- To bardzo przykra sprawa. Wszystkie obiekty każdego kultu religijnego powinny być szanowane. Ten krzyż był bardzo mocno osadzony w środowisku katolików. Mieszkańcy często nosili go podczas drogi krzyżowej. Nie wiem komu mógł przeszkadzać, ale jego ścięcie to hańba - komentował sprawę w rozmowie z "Gazetą Lubuską" przewodniczący Rady Miasta, Piotr Barczak z PiS.