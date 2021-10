Krzysztof Skowroński został wybrany na funkcję prezesa SDP po raz czwarty. Jak informuje portal Wirtualne Media, miał wpływ na to, by w nowym zarządzie nie znalazły się osoby, które są mu przeciwne.

- Oczywiście w sposób absolutnie legalny, bez żadnych nieprawidłowości. Stosując zakulisowe rozmowy, przekonując delegatów do siebie, a nawet przyznając, że niektóre zarzuty oponentów mają uzasadnienie i obiecując poprawę w kolejnej kadencji - przekazał jeden z uczestników zjazdu.

Czytaj więcej Kraj Krzysztof Skowroński przeprasza. „Jacek Międlar nie jest członkiem SDP” „Jacek Międlar został przyjęty przez Oddział Dolnośląski SDP z pominięciem zapisanych w statucie procedur” - oświadczył Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

- Oczywiście przegraliśmy, my wszyscy, którzy mieliśmy uwagi do zarządzania Stowarzyszeniem, którzyśmy krytykowali i chcieli rozliczeń. Wylecieliśmy z zarządu - ja, Ola Rybińska, Zbigniew Rytel i Jadwiga Chmielowska. Z prostej matematyki wynika, ile osób z nowego zarządu pracowało już lub nadal pracuje ze Skowrońskim: to niemal połowa składu, więc można powiedzieć, że to „gwardia Skowrońskiego” - skomentował wieloletni członek zarządu głównego SDP Stefan Truszczyński.

W nowym zarządzie SDP znaleźli się współpracownicy Radia Wnet, którego prezesem jest Skowroński. Do zarządu dołączyła również dziennikarka TVP i Telewizji Republika, obecnie rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, Agnieszka Borowska.