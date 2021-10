21 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu Czech z Polską. We wrześniu Rosario Silva de Lapuerta, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE, wydała postanowienie, w którym zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz KE 500 tys. euro dziennie do czasu wykonania orzeczenia z 21 maja.

Reklama

Czesi zarzucają Polsce, że sposób wydobycia węgla w Turowie zagraża zaopatrzeniu w wodę mieszkańców Czech po drugiej stronie granicy.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Co piąty młody Polak nie słyszał o sporze z Czechami ws. Turowa "Kto Pani/Pana zdaniem jest odpowiedzialny za eskalację sporu między Polską a Czechami o działanie kopalni w Turowie?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

- To jest bardzo niefortunne, łagodnie mówiąc, a tak naprawdę skandaliczne, że dwa bliskie sobie kraje, kraje wyszehradzkie i sąsiedzi, spotykają się w sądzie. Sądzę, że mamy prawo mieć to za złe Pradze - komentował w rozmowie z TV Trwam Jacek Saryusz-Wolski.

- Nie wykluczam tego, iż Czesi są tylko wykonawcą woli kogoś innego, albo że jest to jakaś gra personalna, polityczna, wewnętrzczeska, ponieważ wybory się zbliżają. Wiemy, że kancelaria prawna, która obsługuje stronę czeską, jest kancelarią niemiecką. Wiemy, że ten ruch jest popierany przez ministra ochrony środowiska landu Saksonia i przez premiera landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Wiemy, że za granicą jest bodaj 4 czy 5 czeskich większych kopalni węgla brunatnego i 6 bodajże niemieckich - podkreślił eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama

Jego zdaniem TSUE dokonał w sprawie Turowa dwóch „naruszeń”. Pierwsze jest proceduralne. Skoro już rzecz się niefortunnie znalazła w rękach TSUE, nastąpiło oddalenie polskiego odwołania przez tę samą osobę – wiceprezes Rosario Silvę de Lapuerta – która wydała postanowienie. Zatem była sędzią we własnej sprawie. Polskie odwołanie było skierowane do Wielkiej Izby TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości in pleno. Zgodnie z ogólnymi zasadami powinna to rozpatrywać Wielka Izba, a nie ona jednoosobowo- stwierdził. Według Saryusza-Wolskiego rozstrzyganie tej sprawy nie jest kompetencją TSUE.

Czytaj więcej Biznes Rzecznik rządu: Polska nie zapłaciła ani grosza za Turów - Z tego co wiem, żadna płatność w związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie została wykonana - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Muller.

- TSUE nie po raz pierwszy gwałci traktaty, nie po raz pierwszy podejmuje motywowane politycznie decyzje. Pani Rosario Silva de Lapuerta ma długą historię rozstrzygnięć negatywnych, a w każdym razie na pewno wątpliwych prawnie, wobec Polski, poczynając od rozstrzygnięcia dotyczącego Polaka skazanego na więzienie i jego ekstradycji z Irlandii. Potem były kolejne sprawy. Ona ma monopol na gnębienie Polski i jeżeli ona to robi, a robi w sposób tak drastyczny przed odejściem z TSUE za parę dni, bo już 6 października, to znaczy, że ma silne wsparcie polityczne - ocenił polityk PiS.

- TSUE nie ma prawa łamać własnych procedur, a po drugie nie może „strzelać z armaty do muchy”. To jest niesłychane, historycznie bezprecedensowe rozstrzygnięcie - ocenił Jacek Saryusz-Wolski.