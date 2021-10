Poseł Koalicji Polskiej: Polski parlament coraz bardziej przypomina stadiony

To PiS bierze pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy - mówił w rozmowie z RMF FM poseł Ireneusz Raś, były polityk Koalicji Obywatelskiej, a obecnie polityk Koalicji Polskiej i lider stowarzyszenia "Tak Polska".