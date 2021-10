Kurtyka mówiąc o fiasku obecnego etapu negocjacji stwierdził, że "bardzo dobra polska oferta nie została przyjęta".

Minister zarzucił stronie czeskiej "eskalację żądań".

Swój zawód z powodu braku porozumienia ws. kopalni w Turowie wyraził na konferencji wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Jak mówił strona czeska "zaczęła zachowywać się w sposób oderwany od rzeczywistości".

Ze słów Jabłońskiego wynika, że Czesi chcieli zawarcia w porozumieniu kończącym spór klauzuli, która "uniemożliwiałaby jego wypowiedzenie", czego - jak dodał - nie stosuje się w umowach międzynarodowych.

Jabłoński wyraził jednocześnie gotowość powrotu Polski do negocjacji.

500 tys. Tyle euro dziennie musi płacić, według orzeczenia TSUE, Polska za funkcjonowanie kopalni w Turowie

21 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu Czech z Polską. Teraz wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE, Rosario Silva de Lapuerta, wydała postanowienie, w którym zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz KE 500 tys. euro dziennie do czasu wykonania orzeczenia z 21 maja.

Czesi skierowali wniosek do TSUE ws. Turowa w lutym. Strona czeska zarzuca Polsce, że sposób wydobycia węgla w Turowie zagraża dostępowi do wody mieszkańcom terenów położonych po czeskiej stronie granicy.

Negocjacje z Czechami mające na celu rozwiązanie sporu trwają od czerwca. W połowie czerwca czeski rząd przesłał Polsce pierwszą wersję umowy dotyczącej kopalni Turów, która miała zawierać warunki wycofania przez Czechy pozwu przeciw Polsce. Szczegółów propozycji nie ujawniono.