W środę prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego, obowiązującego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego.

Reklama

- Wydaje się, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 60 dni będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Jest to potrzebne funkcjonariuszom, aby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania - tłumaczył we wtorek Andrzej Duda.

Z wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego 28 września wystąpiła Rada Ministrów.

Czytaj więcej Polityka Janina Ochojska: Ministrowie Kamiński i Błaszczak powinni podać się do dymisji Media, służby medyczne i pozarządowe powinny mieć dostęp do migrantów – mówi Janina Ochojska, europosłanka, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.

W czwartek wieczorem w Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem, a po niej - głosowanie.

Reklama

Jak głosowali posłowie?

Ze przyjęciem wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego przy granicy z Białorusią było 237 posłów. Przeciw zagłosowało 179, 31 wstrzymało się od głosu. Sejm przyjął wniosek.

Wyrażenie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego poparło 224 posłów klubu PiS, 8 - Konfederacji, 3 - z Kukiz'15. "Za" byli także Monika Pawłowska (do niedawna Porozumienie, wcześniej Lewica) i Łukasz Mejza (niezrzeszony).

Czytaj więcej Polityka Rzecznik rządu: Mamy sytuację realnego zagrożenia granicy Należy informować opinię publiczną, jak wygląda sytuacja na granicy - mówił w TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o kontrowersyjne materiały przedstawione podczas konferencji MSWiA.

Autopromocja Historia Uważam Rze Odkrywaj karty historii i pogłębiaj swoją wiedzę od starożytności po nowoczesność ZAMÓW

Przeciwko przedłużeniu stany wyjątkowego było 122 posłów KO, 46 - Lewicy, 7 - Polski 2050, trzech posłów niezrzeszonych (Zbigniew Ajchler, Ryszard Galla i Paweł Zalewski) oraz Dobromir Sośnierz (Konfederacja).

Od głosu wstrzymało się 22 posłów Koalicji Polskiej, 5 - Porozumienia i 4 z koła Polskie Sprawy.