Maląg mówiła o tym nad jakimi rozwiązaniami emerytalnymi pracuje obecnie rząd oraz jakie już przyjął.

- Przywróciliśmy wiek emerytalny 60 lat i 65 lat dla mężczyzn - jest to przywilej, z którego można korzystać. Ale żyjemy coraz dłużej i czujemy się coraz lepiej, więc wielu z nas podejmuje decyzje, że chce pracować dłużej. Dlatego też zastosujemy tzw. pit zero, dla kobiet, które mają 60 lat i dla mężczyzn, którzy mają 65 lat, którzy nabędą prawa do emerytury, ale na nią jeszcze nie przejdą. Wtedy do kwoty 85 tysięcy nie będzie pobierany podatek, a więc automatycznie świadczenie będzie wyższe i wynagrodzenie będzie wyższe. Składka emerytalno-rentowa będzie odprowadzana, a więc kiedy podejmiemy decyzję o przejściu na emeryturę we właściwym czasie, to wtedy nasze świadczenie będzie wyższe - wyjaśniła przedstawicielka rządu.

Rodzina to przyszłość i fundament państwa polskiego Marlena Maląg, posłanka PiS-u, minister Rodziny i Polityki Społecznej

Posłanka przekonywała także o tym, że Polska musi inwestować w politykę społeczną i świadczenia dla rodzin. Przedstawiła, także kolejny prorodzinny program rządu "Rodzinny kapitał opiekuńczy".

- Cały czas mówimy o tym, że trzeba wyjść z pułapki niskiej dzietności i o tym, że należy inwestować w rodzinę i przyszłość, bo to jest fundament polskiego państwa. Te działania już rozpoczęliśmy i mamy programy: 500plus, Dobry start, Mama 4 plus i program Maluch plus. Kolejne rozwiązanie będzie dedykowane dla rodziców, którzy mają dziecko w okresie między dwunastym, a 36 miesiącem życia. Co do zasady, to jest to kolejne 500 złotych, by rodzice mogli podjąć decyzję w jaki sposób rodzice się zaopiekują dziećmi do trzeciego roku życia - mówiła minister.