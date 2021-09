W środę wieczorem Teresa Brykczyńska, rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, poinformowała, że KRRiT zakończyła postępowanie w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24. Cztery głosy były „za”, jeden „przeciw”. Decyzja zapadła na 4 dni przed wygaśnięciem koncesji na nadawanie. - Czekaliśmy 594 dni zauważył Piotr Kraśko, rozpoczynając program „Fakty po Faktach”.

Decyzję KRRiT głośno komentowali politycy opozycji. „No i skończyło się wymachiwanie szabelką” - napisał na Twitterze Krzysztof Bosak. W podobnym tonie sprawę ujął Michał Kobosko. „Przedłużenie koncesji dla TVN24. Wycofywanie uchwał anty-LGBT. Nagłe umizgi do Amerykanów ws. energetyki jądrowej. PIS jak zwykle, robi krok do przodu, trzy do tyłu” - zauważył. „Ale i tak po czasach PiS będzie masa rzeczy do odgruzowania” - dodał przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Przedłużenie koncesji dla @tvn24 Wycofywanie uchwał anty-LGBT. Nagłe umizgi do Amerykanów ws. energetyki jądrowej. @pisorgpl jak zwykle, robi krok do przodu, trzy do tyłu. Ale i tak po czasach PiS będzie masa rzeczy do odgruzowania. — Michał Kobosko (@michalkobosko) September 22, 2021

Do sprawy odniósł się także Jarosław Gowin. Były wicepremier zwrócił uwagę, że rekoncesja jest kolejną sprawą, w której „Porozumienie miało rację”.

TVN 24 - biała flaga. Uchwały anty-LGBT - biała flaga. Izba Dyscyplinarna - biała flaga (za chwilę). We wszystkich sprawach @Porozumienie__ miało rację. Szkoda tylko reputacji Polski i opóźnienia środków z KPO. One już powinny płynąć do polskich firm, samorządów i rodzin. — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) September 22, 2021

Podobnie komentowali inni politycy Porozumienia. Wicerzecznik partii Jan Strzeżek ocenił, że KRRiT przez prawie dwa lata robiła w tej sprawie „fikołki”. „Po co była ta cała dziecinada i niszczenie powagi państwa?” - spytał. Anna Kornecka z kolei zwróciła uwagę na „kilka miesięcy szopki dla odwrócenia uwagi od podwyżki podatków i żenujący spektakl z powodu pomysłu lex TVN”. „A w międzyczasie wyrok za Izbę Dyscyplinarną, brak zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy i kary za Turów” - dodała.

TVN24 z koncesją… od początku mówiliśmy, że taka będzie decyzja, ale za nami kilka miesięcy szopki dla odwrócenia uwagi od podwyżki podatków i żenujący spektakl z powodu pomysłu #lexTVN… a w międzyczasie wyrok za #IzbaDyscyplinarna, brak zatwierdzenia #KPO i kary za #Turów 🤷🏼‍♀️ — Anna Kornecka (@KorneckaAnna) September 22, 2021

„Kaczyński skapitulował. Ale do czasu” - ostrzegł Michał Szczerba. Poseł Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że KRRiT przed głosowaniem jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie „podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Zdaniem rzeczniczki KRRiT uchwała była niezbędna dla podjęcia decyzji dotyczącej koncesji dla TVN24.

„Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wprowadza przepisy Lex Anty-TVN bezprawną uchwałą. Wchodzi w kompetencje Sejmu, Senatu i Prezydenta. Bezprawie urzędnicze!” - stwierdził Szczerba.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wprowadza przepisy #LexAntyTVN bezprawną uchwałą. Wchodzi w kompetencje Sejmu, Senatu i Prezydenta. Bezprawie urzędnicze! — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) September 22, 2021

Podobnie skomentowała uchwałę Iwona Śledzińska-Katarasińska. „Była wielka bitwa z projektem ustawy Lex TVN. Niby wygraliśmy. A tu myk jakaś uchwała KRRiT i już nie ma dla PiS-u sprawy. Co chcieli to osiągną. Jak zwykle po ichniemu - krętactwem” - stwierdziła.

Była wielka bitwa z projektem ustawy LexTVN. Niby wygraliśmy. A tu myk jakaś uchwała KRRiT i już nie ma dla PiS-u sprawy. Co chcieli to osiągną. Jak zwykle po ichniemu-krętactwem.Jak rozumiem- TVN-ie sprzedaj się. M.Morawiecki znalazł 80 mld. Może kupi. — Iwona Śledzińska-Katarasińska (@ikatarasinska) September 22, 2021

„Dobrze, że KRRiT przyznała koncesję TVN24. Źle, że musimy się z tego cieszyć, a nie było to normalnością” - zauważył natomiast Krzysztof Gawkowski. Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy ocenił, że „ludzie PiS pokazali po raz kolejny, że są jedynie marionetkami w rękach Kaczyńskiego, ośmieszając przy okazji siebie ale i Polskę na arenie międzynarodowej”.