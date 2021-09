Duda zapewnia, że "niezależnie od tego, czy prezydentem USA jest przedstawiciel Republikanów, czy Demokratów nasze relacje były, są i pozostaną strategiczne". - W sprawach bezpieczeństwa jesteśmy z USA w bieżącym kontakcie, mamy dzisiaj żołnierzy armii amerykańskiej na naszym terytorium, mamy dowództwo amerykańskiego korpusu w Poznaniu - wylicza prezydent.

Reklama

Duda przyznaje jednocześnie, że dobrze rozumiał się z poprzednim prezydentem USA, Donaldem Trumpem. - Wiedziałem, jakie są oczekiwania prezydenta Trumpa - podkreśla. Dodaje jednak, że rozmawiał na ostatnim szczycie NATO w Brukseli z prezydentem Joe Bidenem i "współpraca w najważniejszych dla nas obszarach jest kontynuowana". - Pan prezydent Joe Biden jest w Polsce jak najbardziej mile widziany, a powiem więcej – jest oczekiwany - mówi prezydent.

Media się kupuje, normalnie na wolnym rynku, według rynkowych zasad Prezydent Andrzej Duda

Dopytywany - w kontekście relacji z USA - o ewentualne weto wobec tzw. lex TVN Duda mówi, że "to nie jest tylko kwestia stosunków polsko-amerykańskich".

- Oczywiście, one też mają znaczenie, bo to jest amerykański inwestor, ale przede wszystkim patrzę na kwestię moich obowiązków konstytucyjnych, bo to jest dla mnie najważniejsze. I teraz trzeba sobie zadać pytanie – czy aby na pewno te proponowane rozwiązania są zgodne z zasadą swobody działalności gospodarczej, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? Czy na pewno jest to zgodne z zasadą ochrony własności, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? Czy na pewno jest to zgodne z zasadą wolności słowa, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? I na te pytania ja sobie przede wszystkim odpowiadam jako prezydent RP - tłumaczy.

Reklama

Czytaj więcej Polityka "Lex TVN": Prezydent zawetuje nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot zapowiedział, że nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w obecnym kształcie zostanie zawetowana przez Andrzeja Dudę.

Jednocześnie prezydent deklaruje, że "jest zwolennikiem repolonizacji mediów, ale następującej poprzez rynek". - Media się kupuje, normalnie na wolnym rynku, według rynkowych zasad. Jeśli polskie podmioty będzie na to stać, a są takie, które na to stać, to ja zachęcam do tego. Proszę kupować - mówi.

Dopytywany czy zawetuje "lex TVN" Duda stwierdza, że "wystarczająco dużo powiedział".