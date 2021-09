Wysoka komisarz ds. praw człowieka Michelle Bachelet powiedziała, że Afganistan znajduje się w "nowej i niebezpiecznej fazie" od czasu przejęcia władzy przez talibów w zeszłym miesiącu. Podkreśliła, że wiele kobiet oraz członków wspólnot etnicznych i religijnych jest głęboko zaniepokojonych.

- Wbrew zapewnieniom, że talibowie będą stać na straży praw kobiet, w ciągu ostatnich trzech tygodni kobiety zostały stopniowo wykluczone ze sfery publicznej - powiedziała Radzie Praw Człowieka w Genewie.

Bachelet wyraziła zaniepokojenie składem rządu talibów, zauważając brak kobiet i zdominowanie go przez etnicznych Pasztunów.

Zabójstwa w odwecie

W niektórych miejscach dziewczętom powyżej 12. roku życia zabroniono uczęszczania do szkół, a kobietom kazano pozostać w domu - powiedziała Bachelet, nawiązując do opresyjnych rządów talibów w latach 1996-2001.

Bachelet zwróciła uwagę na inne złamane obietnice dotyczące amnestii dla byłych urzędników państwowych i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa związanych z poprzednim rządem oraz zakazu przeszukiwania domów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych otrzymała wiele doniesień dotyczących przeszukiwania osób, które pracowały z amerykańskimi firmami i siłami bezpieczeństwa. Niektórzy pracownicy ONZ donoszą o nasilających się atakach i groźbach.

Pojawiły się również wiarygodne zarzuty o zabójstwa w odwecie niektórych byłych afgańskich wojskowych.

Bachelet wezwała do stworzenia mechanizmu monitorowania praw w Afganistanie. 0 Ponawiam mój apel do Rady o podjęcie odważnych działań, współmiernych do powagi tego kryzysu - powiedziała.