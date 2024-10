Policjant szybciej awansuje. Rząd chce uatrakcyjnić służbę?

„Policjant, który uzyskał kwalifikacje zawodowe podoficerskie albo aspiranckie po dniu 24 lipca danego roku, jest mianowany na pierwszy stopień policyjny odpowiednio w korpusie podoficerów Policji albo aspirantów Policji dopiero z dniem 24 lipca kolejnego roku, a zatem w skrajnym przypadku będzie oczekiwał na mianowanie przez niemal cały rok” – czytamy w projekcie.

Po zmianie ten czas znacząco się skróci – na stopień sierżanta lub aspiranta mianowanie nastąpi w ciągu maksymalnie miesiąca „od dnia uzyskania kwalifikacji zawodowych odpowiednio podoficerskich albo aspiranckich”.

Wyższy stopień to nie tylko wyższa pensja dla policjanta

Zmiana obejmie ok. 3400 policjantów rocznie (tylu nabyło w ubiegłym roku uprawnienie do uzyskania pierwszego stopnia policyjnego w korpusie podoficerów Policji lub w korpusie aspirantów policji), a koszty wyniosą łącznie 210 tys. zł. rocznie.

W całej operacji chodzi nie tylko o finanse, ale zwłaszcza o realny szybki awans (za przejście na stopień aspiranta zyskuje się nieco ponad 100 zł miesięcznie, za awans na sierżanta – ok. 30 zł). – Dzięki temu rozwiązaniu wielu policjantów będzie mogło szybciej awansować na kolejne stanowiska służbowe, na których jest wymóg posiadania wyższego stopnia. Przy braku stopnia mają powierzone obowiązki – mówi „Rz” Andrzej Szary, wiceszef NSZZ Policjantów. I wskazuje, że już teraz w skali kraju jest ok. 2 tys. funkcjonariuszy po skończonych w tym roku kursach, czekających na mianowania.

O tym, że funkcjonariusze powinni się dokształcać, nikt nie ma wątpliwości. – Każde dodatkowe szkolenie policjanta, który ma jedynie kurs podstawowy, jest wręcz niezbędne. To przez niedoszkolenie zaliczają nieraz kompromitujące wpadki – wskazuje nam jeden z wysokich oficerów.

Wiceminister Czesław Mroczek, kierując projekt do resortów do uzgodnień (jest na to tylko siedem dni), zaznacza, że „skrócenie terminu wynika z potrzeby pilnego wprowadzenia uregulowań prowadzących do zwiększenia atrakcyjności służby w Policji oraz zachęcających policjantów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych”.