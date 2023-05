Korupcyjna fala w policji. Ale nie w drogówce

Korupcji dotyczy więc obecnie już niemal 75 proc. ze wszystkich przestępstw popełnianych przez policjantów, w 2021 r. – 57 proc.

Do policji trafia dziś wielu ludzi przypadkowych, którym obcy jest etos służby

Co może zaskakiwać, łapownictwo na drogach odeszło do przeszłości, tu sprzedajnych funkcjonariuszy jest śladowy odsetek – BSWP wykryło 21 policjantów z 46 zarzutami (rok wcześniej 18 z 27 zarzutami). To oznacza, że wśród wszystkich z zarzutami policjantów z drogówki było tylko 8 proc. i „skonsumowali” niecałe 4 proc. ogółu zarzutów korupcyjnych. A jeśli brali łapówki, to najczęściej za „odstąpienie od czynności służbowych lub za zmianę kwalifikacji wykroczenia, poświadczanie nieprawdy w dokumentacji, współdziałanie w celu wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych” – podaje raport Biura.

Według ekspertów łapówki w drogówce najskuteczniej ucięły wszechobecne kamerki w samochodach i bezgotówkowy system opłacania mandatów.

– Patrol nigdy nie wie, czy kierowca nie nagrywa interwencji, a filmik może wrzucić do internetu i ten czynnik działa odstraszająco. Korupcji drogowej jest mniej także dlatego, że wewnętrzne służby policji stosują prowokację. Poza tym przekroczenia prędkości czy inne wykroczenia wyłapują głównie fotoradary – mówi prof. Antoni Kamiński z PAN.

Czego więc dotyczyły łapówki? Np. sprzedaży danych z policyjnych baz, czyli ujawniania materiałów i informacji stanowiących tajemnicę służbową – detektywom, firmom od autoholowania, pośrednikom ubezpieczeniowym, czy celowe ostrzeganie środowiska przestępczego przed planowanymi działaniami Policji – wskazuje BSWP.