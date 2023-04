W ręce policji wpadła była kasjerka CBA

Oboje zostali skazani – Katarzyna G. na sześć lat i cztery miesiące pozbawienia wolności, jej mąż hazardzista na osiem lat. Wyrok zapadł w kwietniu ubiegłego roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a kiedy się uprawomocnił, kasjerka została wezwana do stawienia się w zakładzie karnym „w terminie do 22 sierpnia 2022 r.”. Jednak do więzienia się nie zgłosiła, próbowała odwlec odsiadkę składając wnioski m.in. o odroczenie wykonania wyroku (sąd się na to nie zgodził), aż w końcu przepadła. Zniecierpliwiony sąd 29 marca tego roku zarządził poszukiwanie jej listem gończym – o czym pisaliśmy. Już półtora tygodnia od wystawienia listu gończego, kasjerka została zatrzymana i osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Wcześniej próbowała odroczyć odsiadkę - sąd dwukrotnie jej odmówił.