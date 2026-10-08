Jak informuje IMGW, pogodę na Wyspach Brytyjskich oraz w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Europie kształtować będą wyże. Nad pozostałym obszarem naszego kontynentu będą występowały niże: pierwszy nad Europą północno-wschodnią z ośrodkiem nad Morzem Barentsa, drugi nad Skandynawią i środkową Europą z ośrodkiem położonym w rejonie Cieśnin Duńskich.

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Czwartek ciepły, ale deszczowy

Czwartek niemal w całym kraju będzie pochmurny. Nieco bardziej pogodnie będzie jedynie miejscami na wschodzie i w centrum. Przelotne opady deszczu wystąpią w zachodniej połowie kraju oraz na południu. Z kolei w Karpatach możliwe są także burze.

Nadal będzie jednak dosyć ciepło. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na północnym zachodzie do 24 st. C, 25 st. C na południu i południowym wschodzie. Chłodniej będzie miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem, tam około 18 st. C. Pojawi się słaby i umiarkowany wiatr, miejscami porywisty, z kierunków południowych, wieczorem na zachodzie skręcający na zachodni. Silniej powieje nad morzem i w górach. Nad morzem wieczorem wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60–70 km/h. Z kolei w Sudetach wystąpią porywy wiatru do 80 km/h, a w Karpatach nawet do 90 km/h.

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W nocy chłodno. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg

Noc z czwartku na piątek będzie w całym kraju pochmurna. Przelotne opady deszczu wystąpią nad morzem. W zachodniej części Karpat możliwe są burze. Wysoko w górach IMGW prognozuje opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Suma opadów wyniesie do 10 mm, a na wschodzie i południu kraju do 15 mm.

Temperatura minimalna mieścić się będzie w przedziale od 6 st. C na północnym zachodzie i zachodzie do 12 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej jedynie w kotlinach Sudetów, tam lokalnie 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 65 km/h, a początkowo na obszarach podgórskich Karpat do 70 km/h, z kierunków zachodnich, tylko początkowo na wschodzie południowy. Nad morzem wiatr okresami silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 85 km/h, a w Karpatach do 70 km/h.

W piątek nadejdzie wyraźne ochłodzenie

Piątek najbardziej pogodny będzie na południowym zachodzie, tam zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski wystąpi większe zachmurzenie, a miejscami – zwłaszcza na wschodzie – przelotne opady deszczu. W Karpatach rano prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W piątek prognozowany jest znaczny spadek temperatur Foto: IMGW

W piątek zrobi się zdecydowanie chłodniej. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 12 st. C do 15 st. C. Jeszcze chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat, tam od 7 st. C do 11 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, a w Karpatach do 55 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy

W czwartek w Warszawie spodziewać należy się większego zachmurzenia. Będzie jednak ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W nocy możliwe większe rozpogodzenia, ale spodziewać należy się przelotnych opadów deszczu (prognozowana suma opadu do 15 mm). Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W piątek w stolicy zapowiadane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpić mogą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

Weekend będzie chłodny i deszczowy

W kolejnych dniach utrzymają się niskie temperatury. W sobotę na termometrach maksymalnie od 13 st. C na północnym wschodzie i krańcach południowych przez 14–15 st. C na przeważającym obszarze kraju do 17 st. C miejscami w centrum i na południowym wschodzie. W niedzielę maksymalne temperatury od 9 st. C na krańcach południowych przez 12–13 st. C na północy do 14–15 st. C na przeważającym obszarze kraju.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w niemal całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu.