Odpis dla OPP będzie rekordowy

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że organizacje pożytku publicznego mogą liczyć w tym roku na 2,3 mld zł z tytułu półtoraprocentowego udziału w podatku należnym od tych podatników, którzy skorzystali z tej opcji.

– To może być rekordowy rok pod tym względem – przyznała Małgorzata Krok, zastępczyni szefa KAS.

Z danych MF wynika, że w ubiegłym roku OPP dostały z tego tytułu 1,9 mld zł.

Małgorzata Krok przypomniała jednak, że aby OPP mogły rzeczywiście otrzymać te pieniądze, podatnicy deklarujący takie przekazanie, powinni wpłacić należny podatek do końca czerwca br. Sama organizacja powinna zgłosić fiskusowi rachunek bankowy do tych celów.

W ogólnej liczbie złożonych zeznań PIT zaznacza się w ostatnich latach tendencja wzrostowa. O ile w latach 2020-22 wynosiła ona około 21 mln, to rok później wzrosła do 24,6, a za ubiegły rok osiągnęła 24,8 mln. Jak zauważył Marcin Łoboda, nie oznacza to jednak ze wzrostu liczby osób płacących podatek dochodowy od osób fizycznych.

– W tej liczbie uwzględniamy różne typy zeznań. Jest wiele osób, które np. oprócz zeznania PIT-37 o dochodach z pracy składają też PIT-28, dotyczący rozliczenie z najmu lokali – wyjaśniał Łoboda.