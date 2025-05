Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej. To element wielkiej reformy rządowej, której celem jest wyeliminowanie zbędnych procedur administracyjnych, redukcja kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego.

Grzywny za przestępstwa karne skarbowe

Nowelizacja zakłada złagodzenie odpowiedzialności karnej skarbowej za przestępstwa, które mają charakter formalny, tzn. dotyczą dokumentów w postaci oświadczeń oraz informacji. W przypadku wskazanych w projekcie przestępstw skarbowych określona ma zostać maksymalna liczba stawek dziennych, którą sąd wymierza za dany czyn zabroniony, poprzez zmianę górnej granicy kary grzywny. W wyniku nowelizacji górny pułap sankcji ma zostać obniżony m.in. z 720 stawek (44 793 504 zł) na 480 stawek (29 862 336 zł) lub 240 stawek (14 931 168 zł), czy z 240 stawek dziennych na 120 (7 465 584 zł).

Jak podkreśla projektodawca obniżeniu ma ulec zarówno górna granica kary grzywny za czyny polegające na niewykonaniu obowiązku, jak i maksymalna kara za czyny związane z naruszeniem ustawowych terminów.

Na liście objętej planowanymi zmianami znalazł się m.in. art. 56a k.k.s., który dotyczy naruszenia obowiązków związanych z informacją składaną przez podatnika o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. W tym przypadku zagrożenie grzywną ma spaść z 720 stawek dziennych do 240 stawek dziennych w przypadku jej nie złożenia albo złożenia niezgodnie z prawdą oraz do 120 stawek dziennych przy nieterminowym wywiązaniu się z obowiązku.