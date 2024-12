Zaniechanie PIT przy umorzonym kredycie konsolidacyjnym. Ważny wyrok NSA

Czytaj więcej Podatki Podatkowa ulga dla frankowiczów jeszcze przez dwa lata Umorzona przez bank część kredytu frankowego jest przychodem kredytobiorcy. Ale nie trzeba płacić od niego podatku. I nadal tak będzie, przynajmniej do końca 2026 r.

Fiskus na takie rozwiązanie zielonego światła nie dał. Doszedł do wniosku, że w przypadkach, o które pyta bank, najpierw należy ustalić specjalną proporcję. Zaniechanie nie powinno być bowiem odnoszone do całkowitej kwoty danego kredytu, lecz do zobowiązania, które dłużnik aktualnie posiada.

Zdaniem fiskusa pobór będzie więc zaniechany od różnicy wyliczonej pomiędzy kwotą kredytu mieszkaniowego a umorzoną, a nie od kwoty odpowiadającej wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego lub kwocie kredytu konsolidacyjnego pozostałego do spłaty.

Bank zaskarżył interpretację i wygrał. Najpierw racji fiskusowi nie przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie.

Zaniechanie PIT od umorzonego kredytu we frankach szwajcarskich

WSA nie umknęło, że w pierwotnym projekcie rozporządzenia przepis regulujący kwestie zaniechania przy konsolidacji czy refinansowaniu wskazywał na potrzebę obliczenia proporcji. Prawodawca z tego jednak zrezygnował.

Zdaniem sądu zaniechaniem poboru podatku objęta jest zatem umorzona wierzytelność z tytułu kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego obejmująca wierzytelności z kredytu mieszkaniowego. Celem przepisu jest, aby zaniechanie dotyczyło całej kwoty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w przeszłości, czyli żeby na zakres zaniechania nie wpływało to, że kredyt ten został zastąpiony konsolidacyjnym czy refinansowym. Natomiast w sytuacji, gdy pozostała do spłaty kwota kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego jest już niższa od mieszkaniowego, zaniechanie powinno objąć całą kwotę kredytu konsolidacyjnego czy refinansowego.