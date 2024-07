Czy taki dochód należy zgłosić fiskusowi? Czy zapłacimy podatek od prezentów ślubnych?

1. Czy prezenty ślubne podlegają opodatkowaniu?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że od prezentów ślubnych nie zapłacimy podatku. To, czy dany prezent będzie opodatkowany, zależy od jego wartości i tego od kogo go otrzymujemy. Prezenty ślubne traktujemy jako darowizny. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn istnieją określone kwoty, do wysokości których darowizny nie zostaną opodatkowane. Zazwyczaj prezenty ślubne nie przekraczają ustawowych limitów, więc nie są objęte podatkiem. To nie jest jednak reguła, dlatego warto zweryfikować datek od każdego z gości indywidualnie. Tym bardziej, że limity obowiązują przez 5 lat. W praktyce oznacza to, że powinniśmy zastanowić się, jakie darowizny otrzymywaliśmy od danego gościa weselnego w ciągu 5 lat przed imprezą weselną.

2. Jakie prezenty są zwolnione z podatku?

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wskazuje, że przekazane nam od innych środki, o ile nie przekroczą wyznaczonych progów, nie muszą być zgłaszane organom podatkowym. Tak więc drobne prezenty tj. kwiaty czy upominki nie zostaną opodatkowane. Natomiast gdy wartość podarunku jest większa, powinniśmy zweryfikować, do jakiej kwoty od konkretnej osoby nie musimy zgłaszać darowizny w urzędzie skarbowym. Kwota wolna od podatku jest różna i zależna od tego, w jakim stopniu jesteśmy spokrewnieni z darczyńcą. Jeżeli wartość wpłat od osoby nam obcej, należącej do III grupy podatkowej, nie przekracza 5733 zł (czyli kwoty wolnej od darowizn) w ciągu 5 lat, od takiej darowizny nie jest naliczany podatek. W przypadku II grupy podatkowej, do której należy np. rodzeństwo naszych rodziców, dzieci siostry, wnuki brata będzie to kwota 27 090 zł. Natomiast od naszych bliskich np. małżonka, dzieci, rodziców, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy czy teściów, czyli od I grupy podatkowej, możemy otrzymać bez zgłoszenia 36 120 zł. Trzeba też pamiętać, że kwoty te są przewidziane na okres 5-letni, czyli jeśli otrzymujemy co jakiś czas darowizny od danej osoby, powinniśmy sumować ich wartość i w razie przekroczenia limitu zgłosić darowiznę skarbówce.

Wyjątkiem są prezenty otrzymane od najbliższej rodziny, tzw. zerowej grupy podatkowej (np. dzieci, rodzice, dziadkowie), które, pod pewnymi warunkami, nie zostaną objęte podatkiem bez względu na kwotę darowizny.

3. Czy wartość prezentów ma wpływ na obowiązek zapłaty podatku?

Wartość otrzymanego prezentu, obok stopnia pokrewieństwa, jest jednym z głównych czynników, które determinują obowiązek zapłaty podatku, jak również jego stawkę. Podatek naliczany jest po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku dla danej grupy podatkowej i zależy od wartości darowizny i stopnia pokrewieństwa z darczyńcą. Wyjątkiem są datki od naszej najbliższej rodziny tzw. zerowej grupy podatkowej, od których nie musimy obawiać się o podatek, gdyż jesteśmy z niego zwolnieni bez limitu. W tym przypadku jednak musimy pamiętać o dopełnieniu ustawowych warunków. Jeśli tego nie zrobimy, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.