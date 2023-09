Masowe unieważnienie wydanych w ostatnich pięciu latach interpretacji podatkowych i nowe preteksty do wydłużania okresu przedawnienia danin. To tylko niektóre propozycje zmian w ordynacji podatkowej. Nad tym projektem Ministerstwo Finansów zawiesiło prace. Formalnie jednak do ubiegłego tygodnia był on fazie „prekonsultacji”. Z opinii eksperckich, do których dotarła „Rzeczpospolita”, wynika, że zmiany na niekorzyść podatników przeważały nad pozytywnymi.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje projektu 20 czerwca, zapraszając wszystkich zainteresowanych do przedstawiania swoich opinii. Zastrzegło przy tym, że nadesłane materiały mogą być upublicznione. Już jednak 4 lipca resort ogłosił, że projekt nie będzie procedowany. Formalnie konsultacji nie zamknięto i do ostatniego wyznaczonego dnia, tj. do 31 sierpnia, napływały uwagi.

Wiele pomysłów Ministerstwa Finansów zostało mocno skrytykowanych

„Opinie, które trafiły do MF, zostały przekazane do wewnętrznych analiz. Projekt zmian w ordynacji podatkowej nie jest procedowany na etapie rządowym” – tak odpisało ministerstwo na prośbę o udostępnienie nadesłanych doń opinii. Mimo tej odmowy „Rzeczpospolita” dotarła do kilku z nich.

Eksperci docenili kilka rozwiązań zawartych w projekcie. Na przykład według opinii firmy doradczej MDDP, cenne jest nowe uregulowanie określające jako 30 dni termin zwrotu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotychczas nieuregulowane). W tej samej opinii pozytywnie oceniono zlikwidowanie innej luki prawnej: dopuszczono możliwość składania korekt deklaracji przez wspólników zlikwidowanej spółki jawnej i możliwość występowania przez tych (byłych już) wspólników o nadpłatę pozostałą po spółce jawnej.

Wiele innych pomysłów MF zostało mocno skrytykowanych. Zarówno opinia MDDP, jak i Lewiatana i Krajowej Rady Doradców Podatkowych nie zostawiły suchej nitki na propozycji nowych przepisów dotyczących indywidualnych interpretacji podatkowych. Ministerstwo chciało, by m.in. zróżnicować opłaty za wydanie interpretacji, a także aby były one ważne tylko przez pięć lat. Do tego miałyby stracić ważność wszystkie interpretacje wydane przed 1 stycznia 2019 r.