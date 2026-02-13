Mało który temat tak mocno ekscytował branżę technologiczną jak Moltbook. W ciągu ostatnich dwóch tygodni każdy, kto choć trochę interesuje się technologiami czy sztuczną inteligencją, musiał usłyszeć albo przeczytać o platformie społecznościowej, na której dyskusje toczą… boty. Niby nic nowego, bo przyzwyczailiśmy się już w polskiej polityce do tego, że używa się w niej botów, by wpływać na nastroje społeczne, podbijać jedne tematy albo wyciszać inne. Duża liczba botów lajkujących jakiś wpis w sieciach społecznościowych sprawia, że algorytmy się gubią i wyżej, a także chętniej wyświetlają pozostałym użytkownikom dane treści.