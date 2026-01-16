Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kataryna: Obrona Ministerstwa Prawdy przed wprowadzeniem bezpieczników

Karol Nawrocki: „Sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, przypomina konstrukcję Ministerstwa Prawdy z książki George Orwella »Rok 1984«. (...) Jeśli władza decyduje, co jest prawdą, co dezinformacją, kto może mówić, a kto nie, wolność znika krok po kroku”.

Publikacja: 16.01.2026 10:25

Kataryna: Obrona Ministerstwa Prawdy przed wprowadzeniem bezpieczników

Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Katarzyna Sadło

Tak prezydent uzasadniał zawetowanie ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o usługach cyfrowych, która była próbą ucywilizowania mediów internetowych poprzez stworzenie narzędzi do eliminowania treści niezgodnych z prawem lub w istotny sposób naruszających interes państwa. Można, oczywiście, dyskutować nad konkretnymi rozwiązaniami – było na to dużo czasu, bo konsultacje publiczne trwały miesiącami, a ministerstwo zorganizowało nawet wysłuchanie obywatelskie, żeby każdy mógł się wypowiedzieć – można też proponować rozwiązania alternatywne pozwalające wdrożyć unijną dyrektywę bez obaw o naruszenie wolności obywatelskich. Nie mam jednak wrażenia, że chodziło o konkretne zapisy w zawetowanej ustawie, bo z wypowiedzi prezydenta wynika, że jest przeciwko jakimkolwiek regulacjom ograniczającym panującą obecnie w mediach społecznościowych wolnoamerykankę, której ostatnią odsłoną było wprowadzenie w należącym do Elona Muska serwisie X (dawniej Twitter) nowej funkcjonalności, pozwalającej użytkownikom jednym poleceniem „rozebrać” do bielizny dowolną osobę – wystarczy wrzucić jej zdjęcie.

RP.PL z NYT — Pierwszy wybór w nowym roku

Roczna subskrypcja RP.PL z dostępem do The New York Times!

Kliknij i sprawdź warunki!

Korzyści:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL — rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją tekstów magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Jerzy Haszczyński: Mój brat obali ajatollaha - to już nie brzmi surrealistycznie
Plus Minus
Jerzy Haszczyński: Mój brat obali ajatollaha - to już nie brzmi surrealistycznie
Jakub Ekier: Realizm czy egoizm? Polityka siły Stanów Zjednoczonych
Plus Minus
Jakub Ekier: Realizm czy egoizm? Polityka siły Stanów Zjednoczonych
Irena Lasota: Od Chaplina do Trumpa – Polacy i światowe skandale
Plus Minus
Irena Lasota: Od Chaplina do Trumpa – Polacy i światowe skandale
Tomasz P. Terlikowski: Papież Leon XIV krytykuje Donalda Trumpa
Plus Minus
Tomasz P. Terlikowski: Papież Leon XIV krytykuje Donalda Trumpa
Emmanuel Macron znalazł się w politycznych tarapatach na własne życzenie, ale urząd prezydenta pozos
Plus Minus
Czy możemy liczyć na Francję
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama