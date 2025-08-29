Rzeczpospolita

Plus Minus
„Lucky Jack”: Trzy cytryny, cztery wiśnie

„Lucky Jack” pozwala sprawdzić, czy ma się szczęście w kartach.

Publikacja: 29.08.2025 16:40

„Lucky Jack”, wyd. Muduko

„Lucky Jack”, wyd. Muduko

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Mówi się, że „kto gra w karty, ten ma łeb obdarty”, ale miłośników hazardu nie brakuje. Co roku Las Vegas odwiedza ponad 40 mln ludzi i większość z nich ląduje w jednym z 166 kasyn w tym mieście. Niektórzy coś tam wygrywają, ale większość traci, bo taki jest system, a oni mają pecha. A przecież wystarczy pograć w takiego „Lucky Jacka” i się przekonać, czy szczęście się do człowieka uśmiecha.

