Aktualizacja: 30.08.2025 00:02 Publikacja: 29.08.2025 16:40
„Lucky Jack”, wyd. Muduko
Mówi się, że „kto gra w karty, ten ma łeb obdarty”, ale miłośników hazardu nie brakuje. Co roku Las Vegas odwiedza ponad 40 mln ludzi i większość z nich ląduje w jednym z 166 kasyn w tym mieście. Niektórzy coś tam wygrywają, ale większość traci, bo taki jest system, a oni mają pecha. A przecież wystarczy pograć w takiego „Lucky Jacka” i się przekonać, czy szczęście się do człowieka uśmiecha.
„Bałtyk” Igi Lis jednych rozczuli i zachwyci, innym przypomni, dlaczego od polskiego wybrzeża stronią.
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Pozycji o himalaizmie było mnóstwo, ale pisanej z perspektywy lekarza dotąd żadnej.
„Obcy: Ziemia” to nie tylko horror sci-fi, ale też opowieść o obsesji nieśmiertelności.
Opowiadania Thomasa Wolffa wydają się nieskomplikowane, ale to tylko pozory. Przecież ich bohaterowie namiętnie...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Trudno sprecyzować, jakie kino chciał stworzyć Łukasz Grzegorzek w „Trzech miłościach”. Erotyk, romans, pastisz?...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
