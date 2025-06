Film opowiada historię nastolatka, który po przeprowadzce do obcego miasta próbuje odnaleźć się w nowym środowisku. Zaprzyjaźnia się przy okazji z atrakcyjną dziewczyną i w finale wielkiego turnieju toczy pojedynek z jej byłym chłopakiem. „Karate Kid: Legendy” powiela tym samym schemat fabularny z wcześniejszych części, jednak robi to w przewrotny sposób. Ot, choćby główny bohater nie jest już rodowitym Amerykaninem. To Chińczyk rodem z Pekinu, który po tragicznej śmierci brata przyjeżdża wraz z matką do USA. I wcale nie zaczyna swojej emigranckiej przygody od znajomości z sędziwym senseiem. Przeciwnie: sam wciela się w rolę mistrza i uczy podstaw kung-fu ojca swojej przyjaciółki. Dopiero później decyduje się walczyć osobiście, a pomagają mu w tym dwaj wielcy nauczyciele, pan Han (Jackie Chan) i Daniel LaRusso (Ralph Macchio).