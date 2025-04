Holland – nieduże miasto położone nad jednym z Wielkich Jezior w stanie Michigan – słynie z ciągnących się aż po horyzont pól tulipanowych oraz rozstawionych gdzieniegdzie wiatraków. To takie Małe Niderlandy zbudowane w połowie XIX w. przez przybywających do Ameryki kalwinów. Według Nancy Vandergroot (Nicole Kidman) to „najlepsze miejsce na Ziemi”. Tak perfekcyjne, że można by pomyśleć, iż w rzeczywistości wcale nie istnieje.