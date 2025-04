„Druga szansa”: Krwawiąca miłość

Bezimienny ojciec (Ewan McGregor) i bezimienna córka (Clara McGregor) przedzierają się leciwą półciężarówką przez pustkowia Nowego Meksyku. Trudno stwierdzić, dokąd zmierzają, ale atmosfera jest napięta. Ona wciąż ma na sobie opaskę ze szpitala, on mówi coś o przedawkowaniu. Choć kamera jest blisko ich twarzy, czuć, że dzieli ich przepaść.

Wraz z każdym kilometrem wiadomo o nich nieco więcej. Tym, co najistotniejsze, wydaje się fakt, iż prawie w ogóle się nie znają. Mężczyzna dawno temu opuścił rodzinę. Dziewczyna z kolei – nie mogąc poradzić sobie z opuszczeniem – zeszła na manowce. Ta podróż to okazja do pojednania. Sęk w tym, że niewiele wskazuje na to, by nowy początek był możliwy.