Irena Lasota: Czy PiS jest bardziej mięsożerny niż PO? W wyborach liczy się wszystko

À propos Polski. Ciekawe, czy USA i Polska mają podobne charakterystyki lewicy i prawicy. Oczywiście, można zastosować różne kryteria, więc zaczniemy dziś od jednego: mięsa. W USA wśród wegetarian jest trzy razy więcej demokratów niż republikanów. Republikanie to siła fizyczna, krzepa, męskość, a wegetarianizm jest dla sfeminizowanych słabeuszy. Oczywiście, prezydent jest supermięsożerny. Czasami do mięsa zje kilka listków sałaty, ale jarzyn nie dotyka. Z wiceprezydentem jest niewielki problem. Jego żona Usha Chilukuri Vance jest z pochodzenia Hinduską, a w Indiach, jak wiadomo, krowy mają status świętych i nie jada się tam steków. Gdy Hindusi chcą wywołać antymuzułmańskie zamieszki, co robią od czasu do czasu, wystarczy powiedzieć, że widzieli jakiegoś Hassana jedzącego kotlet. Otóż Usha powiedziała w czasie kampanii wyborczej, że nauczyła J.D. jeść potrawy kuchni wegetariańskiej. Republikanie wpadli w popłoch i J.D. musiał w czasie spotkań z wyborcami jeść garściami hamburgery.

Czytaj więcej Plus Minus Irena Lasota: Rozpad Rosji Mimo tego, co wmawiają nam rosyjscy dysydenci, sankcje działają – w miastach Rosjan nie stać na masło, mięso czy nawet jajka. Jeśli lud pójdzie na Kreml z kosami, to właśnie dlatego.

Najnowszy ukochany prezydenta Elon Musk wdał się w ostrą dyskusję, utrzymując, że można, albo nawet trzeba, hodować krowy, które puszczanymi przez siebie bąkami przecież nie zanieczyszczają atmosfery, choć jest ich na świecie ponad półtora miliarda. Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka, dołączył niedawno do grona trumpowych miliarderów. Może nie ze strachu, jak twierdzą niektórzy; mógł go przyciągnąć zapach smażonego mięsa. Zuckerberg jest nie tylko entuzjastą mięsa, ale przysiągł kiedyś, że przez cały rok nie zje niczego, czego sam nie upolował. Je dziki, dzikie kaczki i jelenie, ale też zwierzęta, które hoduje na swojej farmie. Oczywiście, humanitarny Facebook nie lubi wpisów o polowaniach czy broni palnej.

A jak wygląda sytuacja w Polsce? Czy PiS jest bardziej mięsożerny niż PO? Czy ktoś to sprawdzał naukowo? Czy kandydat Nawrocki wyzwie kandydata Trzaskowskiego na pojedynek mięsny? Pierwsza runda – tatar, druga – befsztyki wołowe, trzecia – kotlety schabowe. Z tego, co do mnie dochodzi, to taki pojedynek mógłby nareszcie pokazać merytoryczne różnice między nimi.