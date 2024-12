Tomasz P. Terlikowski: Gdy zaczyna się populizm

Czytaj więcej Plus Minus Człowiek z ręką Boga na głowie? Z przyszłym amerykańskim prezydentem polscy politycy nie mogą oczywiście uniknąć współpracy. Ważne jednak, by z jego wizji nie wyprowadzali programów dla konserwatywnej prawicy. Tu potrzebna jest raczej detrumpizacja.

Oskarżanie islamu o spowodowanie przez byłego wyznawcę tej religii (sam się tak określał, a uciekł z Arabii Saudyskiej, bo był apostatą) jest zwyczajnie nieuczciwe. Dlatego że nie istnieje jeden islam, a np. sufizm i wahabityzm mają ze sobą mniej wspólnego niż ewangelikalni chrześcijanie i katolicy. Nie jest też prawdą, że chrześcijanie nigdy nie posuwają się do przemocy, bo znaleźlibyśmy dowody na to, że bywa inaczej. Warto też pamiętać, że islamizm to zjawisko mocno usadowione w myśleniu zachodnim i tworzące islam na nowo, niszczące go (tak jak chrześcijański fundamentalizm niszczy ewangeliczny przekaz), a niekoniecznie budujące.

Nie ma też dowodów na to, że to akurat islam odegrał kluczową rolę w tych zamachach. Trop AfD, sugestie rozgoryczenia związanego z narodowością, niechęci do starej religii jest wciąż wystarczająco mocny, by wyjaśnić tę zbrodnię. A już argument, że działania byłego wyznawcy islamu określa islam, przypomina jako żywo argument nowych ateistów, którzy o wszystkie zbrodnie nazistów i komunistów oskarżają chrześcijan, bo przecież sprawcy byli w dzieciństwie chrześcijanami. W obu przypadkach wynikania tu brak i mamy do czynienia z populizmem. Z zagrożeniami (a te istnieją) walczy się zaś za pomocą analizy rzeczywistości, a nie przy pomocy fałszu.