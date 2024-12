Tegoroczne wręczenie nagród NIKE miało niecodzienny przebieg. Nie tylko dlatego, że Adam Michnik przemawiał dłużej niż laureatka. I że skradł jej show, kierując uwagę odbiorców w zgoła nieoczekiwaną stronę. Takie rzeczy już wcześniej się zdarzały, ale do tej pory redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” nigdy nie spotkał się z tak chłodnym przyjęciem. W późniejszych komentarzach, np. Jacka Dehnela, zwracano uwagę nawet na to, kto klaskał. Bo, szczerze mówiąc, większość była tak skonsternowana, że nie zareagowała. Entuzjazmem tryskała za to sama zainteresowana, czyli Anna Maria Potocka (dla przyjaciół Masza). Przyjaciele też klaskali, ale tych najbardziej zaangażowanych można było bez trudu policzyć.