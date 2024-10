„Niedopasowanie”: Ósmy krąg dojrzewania

Nie dość, że 16-letnia Lindy (Maddie Ziegler) suchą stopą przeszła przez przeprowadzkę i zmianę szkoły, to jeszcze znalazła w nowym liceum przyjaźń i miłość. Udaje się – wraz z matką (Emily Hampshire), terapeutką, która wciąż nie uporała się z rozwodem – do ginekologa, ale doktor zamiast jej przepisać antykoncepcję, stawia diagnozę, która wywraca życie dziewczyny do góry nogami. Okazuje się bowiem, że Lindy cierpi na rzadką chorobę układu rozrodczego – nie ma macicy, a jej pochwa jest nie w pełni rozwinięta. Jeśli dorastanie jest piekłem, to ona trafiła do ostatniego kręgu.