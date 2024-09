Tomasz P. Terlikowski: Od nadużyć do uzdrowienia Kościoła

Mierzenie się z tym złem, jego analiza, ale też przezwyciężanie pozostaje zaś jednym z fundamentalnych kryteriów autentyczności wiary. „Powaga, z jaką my – wszyscy w Kościele, wszyscy ochrzczeni – podchodzimy do kryzysu nadużyć, jest prawdziwą miarą głębi naszej wiary i naszego zaangażowania na rzecz prawdziwej sprawiedliwości i odnowy w naszym Kościele” – zaznaczył arcybiskup. „Dopóki naprawdę nie przyznamy się do tego, co się wydarzyło, konieczna zmiana serca pozostanie na powierzchni – a powierzchowna »zmiana serca« nie jest żadną zmianą serca. W Kościele jesteśmy wezwani do odnowienia naszego zobowiązania, aby uczynić nasz Kościół, nasze parafie, nasze szkoły i wszystkie nasze działania bezpiecznymi dla dzieci i bezbronnych dorosłych, a także do przyjęcia struktur i odpowiedzialności, których to wymaga” – powiedział Farrell.

Czytaj więcej Plus Minus Tomasz P. Terlikowski: Polityczna bezdomność katolików „Trzeba wybrać mniejsze zło. Kto jest tym mniejszym złem? Nie wiem” – tak na pytanie o postępowanie katolików w czasie wyborów prezydenckich w USA odpowiedział papież Franciszek.

Polski Kościół jest na początku drogi, którą Kościół w Irlandii idzie od dziesięcioleci

To nawrócenie jest konieczne nie tylko ze względu na ludzką sprawiedliwość, nie tylko ze względu na wierność Ewangelii, ale także dlatego, że bez niej nie będzie – na co zwrócił uwagę prymas Irlandii – „autentycznej, trwałej odnowy i reformy” w Kościele katolickim. I o tym też warto pamiętać.

Całe kazanie arcybiskupa dedykuję zaś wszystkim polskim katolikom. My jesteśmy na początku drogi, którą Kościół w Irlandii idzie od dziesięcioleci. Jeszcze przed nami ujawnienie całej skali przestępstw i przemocy, my jeszcze wciąż niewiele wiemy o tym, co działo się w parafiach, na obozach ministranckich i liturgicznych, w kościelnych ośrodkach pomocy. Minimalna jest nasza wiedza także na temat tego, jak zachowywali się polscy biskupi, w tym ci najwięksi, wobec zgłaszanych im nadużyć. Droga przed nami jest jeszcze daleka, wyparcie faktów jest jeszcze mocniejsze, i dlatego tym uważniej trzeba wsłuchiwać się w słowa abp. Farrella.