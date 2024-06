Kacper Kita: Kto wywróci stolik w Unii Europejskiej?

Przywództwo Koalicji Obywatelskiej uwierzyło w PiS-owską formułę, że wybory się wygrywa dzięki rozdawnictwu i mobilizacji nienawistników. Dotarliśmy do ściany, spalono już wszystko, co się da. Pojawi się za to potrzeba nowego podziału i identyfikacji, nowego sposobu na organizację życia wspólnoty.