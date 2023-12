Co obejrzeć w święta? Hity dopiero w styczniu

Platformy od kilku lat dbają, by w święta mieć swojego Kevina. Można to rozumieć dosłownie, jak w przypadku Disney+, gdzie dostępne są w abonamencie dwie części familijnego klasyka. Ale też można interpretować szerzej – jako po prostu świąteczny hit, który obejrzy mnóstwo widzów i jeszcze długo po Wigilii będą go komentować. Tak było w przypadku netfliksowych przebojów poprzednich świąt: „Nie patrz w górę” oraz „Glass Onion”.

W tym roku Netflix proponuje biograficznego „Maestra” o Leonardzie Bernsteinie, film, w którym można docenić przede wszystkim charakteryzację, aktorstwo (duet Bradley Cooper i Carey Mulligan) oraz pomysły stylizacyjne, ale życia w tym niewiele. Na pewno nie tyle, co w poprzednim filmie nakręconym przez Bradleya Coopera – „Narodziny gwiazdy”, w którym rolę życia zagrała Lady Gaga.

Drugim globalnym hitem, który trafia jeszcze przed świętami na VOD, jest „Saltburn” (Prime Video) w reżyserii Emerald Fennell. To autorka głośnego przed trzema laty obrazu „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. I tak jak w swoim debiucie, brała do popkulturowej obróbki problem przemocy seksualnej, tak teraz próbuje opowiedzieć o przepaściach klasowych w kostiumie horroru i komedii.

„Saltburn” (Prime Video). Świąteczna walka klas

Fabuła przedstawia losy Olivera (Barry Koeghan), który poznaje na uniwersytecie o wiele bogatszego od siebie Felixa. Chłopak zaprasza go do swojej rodzinnej posiadłości, tytułowego Saltburn, gdzie znajduje się barokowy pałacyk, a w nim wypoczywa ekscentryczna rodzina. Krytycy podeszli do dzieła Fennell sceptycznie. Docenili aktorstwo, zwłaszcza Koeghana w dickensowskiej roli Olivera, ale raczej są zgodni – spektakl jest tu ważniejszy niż scenariusz. Niemniej warto się przekonać, jak do tematu walki klas – bodaj najmodniejszego i najciekawszego w popkulturze ostatnich lat – podeszła 38-letnia reżyserka.