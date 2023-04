„Miłość i śmierć” HBO. Krwawa zbrodnia w Teksasie

Z dwóch seriali o tej zbrodni lepiej sobie wybrać jeden. Produkcja HBO MAX jest bardziej realistyczna, pogłębiona obyczajowo i psychologicznie, a gdy przychodzi do sceny zabójstwa – szokująca obrazowo. „Candy”, dostępna w Polsce na Disney+, jest za to silniej wystylizowana. Kostiumy i charakteryzacja są wyrazistsze, postacie narysowano grubszą kreską, a operatorzy pozwalają sobie na więcej szaleństwa – bawiąc się półmrokiem i kolorowymi lampami, jak w ekspresjonistycznym dreszczowcu. Jest tu również więcej humoru i więcej zrozumienia dla postępowania bohaterki.

W produkcji HBO sam widz musi sobie odpowiedzieć na pewne pytania, więc i dlatego wybrałbym „Miłość i śmierć”. Fascynujący jest też fresk obyczajowy z codziennego życia suburbiów, jaki stworzył David E. Kelley.

Dlaczego historia z Wylie wróciła dwukrotnie w ostatnim czasie? Sporo w tym pewnie przypadku, ale jest w tej tragedii coś, co może szczególnie intrygować współczesnego widza. To przede wszystkim opowieść o kobietach. To one mają większą sprawczość w tym dramacie. I są sprawczyniami i ofiarami. Faceci zaś – bezbarwni i bierni. Ich podejście do życia dobrze oddaje zachowanie Allana w dwóch scenach: gdy Candy wyznaje mu, że nie może przestać o nim myśleć. I kiedy widzą się po raz ostatni rozdzieleni tragicznymi wydarzeniami. W obydwu scenach jedyne, co przychodzi do głowy Allanowi, to przeciągnięta z południową manierą odpowiedź „Okay”.