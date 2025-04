Z problemem wysokiej wrażliwości emocjonalnej musieli natomiast zmagać się prokuratorzy delegowani do jednostek wyższego szczebla (zwłaszcza Prokuratury Krajowej), skrupulatnie ukrywając za pieczątką „prokurator delegowany do Prokuratury Krajowej”, na jakież to stanowiska służbowe zostali powołani.

Na początku rozprawmy się z jednym z argumentów uzasadniających jego wprowadzenie – rzekomą „tytulaturą”. Wydaje się, że to kwestia indywidualnej wrażliwości. Autora niniejszej publikacji nie uwierało to, że po przymusowej degradacji z Prokuratury Generalnej do prokuratury okręgowej, pomimo braku prawidłowego aktu powołania był zobowiązany posługiwać się tytułem prokuratora prokuratury okręgowej. Takim też tytułem posługiwał się i „opieczętowywał” w relacjach służbowych. Rozbudowanej tytulatury w stylu „prokurator byłej Prokuratury Generalnej przymusowo i trwale przeniesiony na miejsce służbowe w prokuraturze okręgowej” nie używał nawet w relacjach pozasłużbowych (choć przepisy wprowadzające ustawy – Prawo prokuraturze łaskawie taką możliwość dopuszczały).

Żadne gwarancje ustawowe w stylu zakazu przenoszenia prokuratora na inne miejsce służbowe bez jego zgody nie będą niczego uniemożliwiały

Zastanówmy się także, czy wprowadzenie jednolitego statusu prokuratorskiego, z chwilą przyjęcia podobnego rozwiązania w nowej ustawie o ustroju sądów powszechnych, to jakikolwiek oblig.

Otóż nie. Co więcej, będzie osłabiał nieusuwalność prokuratorską. Żadne gwarancje ustawowe w stylu zakazu przenoszenia prokuratora na inne miejsce służbowe bez jego zgody nie będą niczego uniemożliwiały. Wystarczy jedna kosmetyczna zmiana, np. taka, że to prokurator krajowy uznaniowo wyznacza nowe miejsca służbowe, a winda degradacyjno-awansowa ruszy.

Lustrzane odwzorowanie rozwiązań sędziowskich to także zarzucenie koncepcji zrównoważonego przebiegu kariery prokuratorskiej. Przyjmując, że nowe regulacje pozostawią prokuratury regionalne, przyjęcie rozwiązania umożliwiającego awans prokuratora powszechnej jednostki prokuratury wykonującego czynności służbowe w prokuraturze rejonowej po przepracowaniu ośmiu lat od razu na miejsce służbowe w prokuraturze regionalnej nie można uznać za słuszne i uzasadnione. Jeszcze gorzej będzie z chwilą zniesienia prokuratur regionalnych. Wtedy zainteresowany od razu z „rejonu” teleportuje się do prokuratury najwyższego szczebla. Bez znaczenia, czy będzie to Prokuratura Generalna czy Krajowa.