Zbigniew Kmieciak: Uchwała PKW to przykład wyjątkowej nieudolności

Czy w polskich, ale zapewne i obcych warunkach, organ obsadzany z klucza politycznego jest w stanie wywiązać się z tej roli? Casus analizowanej uchwały PKW pokazuje dobitnie, że tak nie jest. Do analogicznych konkluzji skłania zresztą analiza doświadczeń gromadzonych na innych polach, np. w sferze procedury powoływania sędziów. Czas zatem na zmiany, które umożliwią stabilizację polskiej demokracji, dotkniętej od prawie 10 lat poważnym i ciągle nieprzezwyciężonym kryzysem.

Kto powinien nadzorować procesy wyborcze i dlaczego nie może to być organ obsadzany z klucza politycznego

W kontekście zasygnalizowanych dysfunkcji, których powody i naturę ujawnia w jakiejś mierze grudniowa uchwała PKW, trudno nie przywołać słów wielkiego konstytucjonalisty i politologa, wytrawnego obserwatora rozwoju i dramatycznych upadków demokracji europejskich, Karla Loewensteina.

Nie ukrywał on, że tym co tworzy zagrożenie i ostatecznie gubi demokracje jest chaos wywoływany przez jej wrogów. Przestrzegał zarazem, że „zbawienia absolutnych wartości demokracji nie należy oczekiwać od abdykacji na rzecz emocjonalizmu, wykorzystywanego do bezmyślnych lub samolubnych celów przez samozwańczych przywódców, ale przez celowe przekształcenie przestarzałych form i sztywnych koncepcji w nowe instrukcje «zdyscyplinowanej»”, bądź nawet – jak przyznał autor „«autorytarnej» demokracji”. To, jak uda się zrealizować tę ideę miało w jego odczuciu znaczenie drugorzędne. Ważniejsze – jak wywodził – jest osiągnięcie bezpośredniego celu, a mianowicie spowodowanie, aby ci, „którzy kontrolują emocjonalizm mas”, zostali „ostatecznie i nieodwołalnie pociągnięci do odpowiedzialności przed ludem za pomocą procesów konstytucyjnych”. Skoro tak, demokracja – przynajmniej na etapie przejściowym, dopóki nie uda się zapewnić lepszego społecznego dostosowania do warunków ery technologicznej – powinna „zostać przedefiniowana”, a środkiem do tego ma być „zastosowanie zdyscyplinowanej władzy przez liberalnie myślących ludzi dla ostatecznych celów liberalnego rządu: ludzkiej godności i wolności (K. Loewenstein, Militant Democracy and Fundamental Rights, The American Political Science Review 1937, t. XXXI, nr 4, s. 657–658).

Doktryna demokracji walczącej

Czy stoimy przed wyzwaniem „przedefiniowania” polskiej demokracji? Nieostrość użytego przez Karla Loewensteina zwrotu i fakt, że posłużono się nim niemal 90 lat temu, w innych realiach ustrojowych i politycznych, zwalnia – jak sądzę – od udzielenia ścisłej odpowiedzi na to pytanie. Jestem natomiast przekonany, że aby udało nam się wyrwać z ciągnącego się już zbyt długo procesu destabilizacji państwa, niezbędne jest utrzymanie dyscypliny, o którą wnosił autor. To z kolei nie jest możliwe bez zmiany postaw funkcjonariuszy publicznych różnych szczebli, ich większej odwagi w przywracaniu standardów państwa prawnego i wiary w powodzenie podejmowanych zabiegów.