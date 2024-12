To dobrze obrazuje zapał, z jakim politycy zapewniają o swojej chęci przychylenia nieba przedsiębiorcom, i późniejsze efekty ich starań.

Bilans ustaw gospodarczych rządu Donalda Tuska: na 30 uchwalonych 9 szkodliwych

Ale nawet bilans ustaw gospodarczych, które w przeciwieństwie do pakietu deregulacyjnego udało się doprowadzić do końca procesu legislacyjnego, nie wypada najlepiej. Jak wynika z raportu firmy Grant Thornton, który „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza, z 30 takich aktów uchwalonych od początku sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska 15 ustaw niewiele wnosiło lub miało charakter neutralny, a 9 jest wręcz szkodliwych. Nakładają bowiem na przedsiębiorców nowe biurokratyczne obowiązki lub podnoszą podatki.

Najnowszy przykład: ustawa o wolnej Wigilii. Autorzy projektu, posłowie Lewicy, chcieli wziąć biznes z zaskoczenia i sprawić bożonarodzeniowy prezent pracownikom już w 2024 r. Ostatecznie zgniły kompromis, będący efektem poprawek Senatu, przewiduje wolną Wigilię od 2025 r., ale też aż trzy niedziele handlowe w grudniu. Przedsiębiorcy mogą chwilowo otrzeć pot z czoła, pozostają jednak z poczuciem, że ich argumenty liczą się w takich układankach najmniej.

Mimochodem potwierdziła to zresztą szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, informując, że gdyby nowelizacja zakładała tylko wprowadzenie wolnej Wigilii bez zwiększenia liczby niedziel handlowych w grudniu Andrzej Duda nie miałby żadnych wątpliwości i by ją podpisał. A tak potrzebne są dodatkowe konsultacje „ze stroną społeczną”, które zamierza zorganizować. Idę o zakład, że to nie racje biznesu wpłyną na decyzję głowy państwa.