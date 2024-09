Ewa Szadkowska: Prawo jako wypadkowa wypadków. Tak nie poprawimy bezpieczeństwa

Czytaj więcej Prawo karne Konfiskata aut nietrzeźwych kierowców. Niedopracowany projekt zmian Nawet bardzo pijany kierowca wciąż będzie traktowany łagodniej od tego pod niewielkim wpływem narkotyków. Spóźniony projekt nowelizacji kodeksu karnego dotyczący konfiskaty pojazdów, choć usuwa większość kontrowersji związanych ze stosowaniem tego środka, to wciąż nie naprawia tego problemu

Rządzący wciąż nie mogą (albo nie chcą) przyswoić dość oczywistej prawdy, że samo zaostrzanie prawa nie przyniesie efektów. Zawsze znajdzie się grupka ludzi, których głupota, brawura czy skłonność do zaglądania do kieliszka doprowadzi do tragedii.

Warto jednak, by ta grupka była jak najmniejsza. A tu potrzebna jest praca u podstaw – lepsze szkolenie przyszłych kierowców (może obowiązkowa wizyta w prosektorium z ofiarą wypadku na stole?), kampania społeczna ograniczająca przyzwolenie na siadanie za kółkiem po alkoholu, więcej kontroli na drogach i lepsze egzekwowanie orzeczonych kar. No, ale to wymaga więcej wysiłku i pieniędzy niż wpis na portalu X, przepchnięcie nowelizacji i otrzepanie rąk.