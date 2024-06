Korzystanie z systemu Pegasus: sędziowskie słabe ogniwo

Ważne jest jednak, aby stworzyć taki system kontroli nad służbami, aby nadużycia przy wykorzystywaniu tych wrażliwych urządzeń były ograniczone do minimum. Obecnie przygotowywany kodeks pracy operacyjnej ma na celu uregulowanie stosowania urządzeń, które są przeznaczone do kontroli tzw. urządzeń końcowych. To ważny krok, ponieważ dotychczas najnowocześniejsze środki inwigilacji nie były dokładnie opisane, co prowadziło do różnych interpretacji i budziło obawy o nadużycia.

Równie istotne jest wprowadzenie rzeczywistego nadzoru nad ich stosowaniem. W kontekście afery Pegasusa słabym ogniwem okazali się sędziowie, w 99 proc. przypadków akceptujący wnioski o podsłuchy zgłaszane przez służby. Dotąd było tak, że sędziowie, odrywani od obowiązków na dyżury w sekcji tajnej, musieli pisać uzasadnienia wyłącznie w sytuacji, gdy odrzucali wnioski o inwigilację. I wydaje się, że zwyczajnie woleli unikać tego przykrego obowiązku. Teraz zaś będą musieli pisać uzasadnienia w każdej sytuacji, co zmusi ich do dokładniejszej analizy wniosków przedkładanych przez służby. Bo w przypadku, gdy sędzia ma stawiać na szali bezpieczeństwo państwa i wolności obywatelskie, nie może mieć żadnej pokusy pójścia na skróty.