Dlaczego wybór KRS przez samych sędziów jest niezgodny z konstytucją

Niezgodna z konstytucją była i będzie ustawa oddająca prawo decydowania o tym, kto ma prawo zostać sędzią, samym sędziom. Bo jak z trzech władz jedna pozostaje poza kontrolą pozostałych, to jest sprzeczne z zasadą równowagi władz, o której mowa w art. 10 konstytucji, a jak wybrani w demokratycznych wyborach posłowie nie mogą zdecydować, jak ma być powoływana KRS, to jest sprzeczne z zasadą zwierzchniej władzy narodu, o której mowa w art. 4 konstytucji. Bo – przypomnę – konstytucja w art. 187 ust. 4 kwestię ustroju oraz sposób wyboru członków KRS pozostawiła do określenia ustawie. I z żadnego przepisu konstytucji nie wynika, że wyboru członków KRS muszą dokonywać sami sędziowie.