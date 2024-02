Co wynika z nowych przepisów

ZPI będący niczym innym, jak rodzajem miejscowego planu uchwalanego na wniosek inwestora, nawet dla terenu, na którym już obowiązuje plan miejscowy, opiera się na założeniu, że inwestor, oprócz inwestycji głównej, obowiązkowo zrealizuje także inwestycję uzupełniającą, w zakresie i na warunkach, które zostaną określone w wynegocjowanej przez inwestora i gminę umowie urbanistycznej.

Inwestycja główna, w ramach procedury ZPI, może być szczególności inwestycją mieszkaniową (choć nie musi – nie mamy tu ograniczenia tylko do funkcji mieszkaniowych). Zgodnie natomiast z legalną definicją „inwestycji uzupełniającej” polega ona na budowie, zmianie sposobu użytkowania lub przebudowie sieci uzbrojenia terenu lub obiektów szczegółowo wymienionych w jej treści, o ile służą obsłudze inwestycji głównej. W Ustawie wyspecyfikowano wiele kategorii tych obiektów, jednak brak w śród nich obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym (budynków mieszkalnych).

Tak więc, w świetle przepisów Ustawy budowa budynków mieszkalnych nie może być przedmiotem inwestycji uzupełniającej. Ze względu na treść definicji inwestycji uzupełniającej nie sposób też uznać, aby gmina mogła przyjąć wobec inwestora zobowiązanie do realizacji inwestycji mieszkaniowej w ramach współpracy regulowanej umową urbanistyczną, mimo, że zgodnie z ustawą, gmina w umowie urbanistycznej może zobowiązać się do realizacji inwestycji uzupełniającej, jeżeli wchodzi ona w zakres zadań własnych gminy. A sprawy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym , należą do jednych z ważniejszych zadań własnych gmin.

Nie znaczy to jednak, że w ramach procedury ZPI, a w szczególności w treści umowy urbanistycznej, nie można ustanowić zobowiązania inwestora do przeniesienia własności budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na gminę.

Przekazanie mieszkań gminie przez inwestora

Podstaw zobowiązania do przekazania gminie wybudowanych przez inwestora mieszkań w ramach realizacji procedury ZPI, można szukać w przepisach ustawy określających fakultatywne zobowiązania inwestora, z których wynika, że może on zobowiązać się w szczególności do przekazania na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej część przedmiotu inwestycji głównej. W praktyce oznaczałoby to na przykład, że inwestor, po wybudowaniu budynku lub budynków mieszkalnych w ramach inwestycji głównej, przenosiłby na gminę własność wybranych budynków, ich części lub lokali.