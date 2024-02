Wobec tego dziennikarz spytał: A pamięta Pan, jakie było orzeczenie Trybunału? Odpowiedź prezydenta była zaskakująca: Zaraz, zaraz, chwileczkę. Kalendarium. Jeszcze raz: i wtedy właśnie nowo wybrany Sejm podjął dwie uchwały. Po pierwsze, uchylił uchwałę podjętą wcześniej, likwidując ją. /… / Co jest być może rozwiązaniem prawnie dyskusyjnym, ale jednak to zrobił. A nie ma podmiotu, do którego można byłoby to działanie zaskarżyć, niestety.

Powyższe stwierdzenia mogą wcisnąć słuchacza lub czytelnika w fotel; nie pierwszy raz niestety, jak się okaże. Najpierw prezydent przyznaje bowiem, że do rozstrzygania wątpliwości konstytucyjnych co do uchwał Sejmu poprzedniej kadencji właściwy był Trybunał Konstytucyjny, a niecałą minutę później zauważa, że uchwały Sejmu następnej kadencji „likwidujące” uchwały wcześniejsze, były co prawda jego zdaniem rozwiązaniem prawnie dyskusyjnym, ale nie dostrzega do kogo takie działanie można byłoby zaskarżyć. Prezydent nie widzi najwidoczniej żadnej sprzeczności w zdaniach wypowiadanych niemal jedno po drugim.

Dziennikarz nie daje za wygraną: Pan się na to zgodził, bo Pan później przyjął ślubowanie od całej szóstki nowych sędziów.

Prezydent odpowiada pytaniem: A przepraszam bardzo, a jaką możliwość miał w tej sytuacji Prezydent?

Redaktor Mazurek wyjaśnia: Mógł Pan, tak jak mówiłem już ze dwa razy, przyjąć ślubowanie od trzech tych prawidłowo – jak orzekł Trybunał…

Na to prezydent odpowiada w sposób wbijający w fotel po raz drugi: Ale Trybunał orzekł o tym dopiero później, po uchyleniu tej uchwały i po zapadnięciu następnej.