Dariusz Lasocki: Libreville – Warszawa wspólna sprawa? Rzecz o mediach

W dniu 27 grudnia 2023 r. minister Bartłomiej Sienkiewicz podjął czynności faktyczne jak i prawne zmierzające do likwidacji lub wszczęcia likwidacji oraz rozwiązania spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Wykonał działania, których jako funkcjonariusz publiczny nie ma prawa oraz to czego zakazał mu TK. Posunął się tym samym do całkowitego bezprawia ergo usiłując (nieudolnie zasadniczo, ale skoro sprawca nie zdaje sobie z tego sprawy to i tak ponosi odpowiedzialność jak za usiłowanie udolne – art. 13 § 2 K.k.) zlikwidować uchwałą NWZ spółkę (tu: TVP) utworzoną ustawą, co jest po prostu niemożliwe. Powyższe wypełniło znamiona czynu karalnego z art. 231 K.k. czyli nadużycia funkcji, gdyż funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Identycznie rzecz ma się z likwidacją rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, samego Polskiego Radia i PAP. Nie wspominam już tutaj i substancji majątkowej, pracownikach, archiwach (jednych z największych w tej części Europy, rynku reklamy czy kooperantach spółek medialnych). Polityczny cel uświęcił drastyczne środki.

Zdecydowanie jestem zwolenniczką drastycznych rozwiązań – mówi sędzia Beata Morawiec z Sądu Okręgowego w Krakowie, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Themis (Prawo.pl, 23 października 2023 r.). I choć jej wypowiedź nie dotyczy sytuacji związanej z mediami a tej dotyczącej sądów, to można tylko antycypować i rozwijać definicję drastyczności (za Słownikiem Języka Polskiego), jako działań silnych, skutecznych, ostrych oraz nieprzyzwoitych, niesmacznych, obrażających poczucie moralności.

Gorzki tort

Polityka nie jest procesem skomplikowanym. Jeżeli dzieje się coś spektakularnego to wiedz obywatelu, że „bokiem” dzieją się rzeczy być może nie tak widowiskowe ale o dużo większej wadze. Tak też jest i w przypadku „odbicia” mediów publicznych. Jak podaje branżowy portal Marketing przy Kawie rynek reklamy po trzech kwartałach 2023 wyniósł 8,3 mld złotych i urósł (rok do roku) ponad 7%. Pomimo, że rośnie reklama internetowe to udział telewizji plasuje się nadal na mocnych 40%. Z kolei sama Telewizja Polska po trzech kwartałach 2023 zwiększyła przychody z reklamy i sponsoringu o 11% (rok o roku) i pozyskała 676,8 mln zł, o … o 100 mln zł więcej (dane za „Presserwis”). Można śmiało zawistować, że roczne przychody mogą oscylować na poziomie 800 milionów (licząc tzw. świąteczny pik reklamowy). Jakże jednak słodki tort reklamowy jełczeje i gorzknieje. Wyłączenie sygnału telewizyjnego i bijatyki w siedzibie spółki to odpływ reklamodawców i widzów. To działania na szkodę spółki kapitałowej. Dzieje się to z korzyścią dla stacji komercyjnych i przerzucaniem budżetów do internetu. Jeżeli więc spektakularne, siłowe, przy użyciu umięśnionych mężczyzn „odbicie” Telewizji Polskiej czy Polskiej Agencji Prasowej robi wrażenie i zajmuje media tradycyjne czy społecznościowe, to „bokiem” łamany jest paradygmat hegemonii mediów publicznych na rynku reklamy. Telewizja czy radio bez reklam skazane są na jałmużnę rządzących, na bylejakość, na słaby kontent, na przeciętne formaty, na zanik misji i być może kiedyś samego sygnału na zawsze.

Dariusz Lasocki jest radcą prawnym. W latach 2009-2010 był dyrektorem Biura Spraw Korporacyjnych TVP S.A. W latach 2016-2017 przewodniczył Radzie Nadzorczej TVP S.A.

Tekst wyraża wyłącznie prywatne opinie autora.