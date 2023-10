Warto, aby Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła te wątpliwości. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby okazało się, że taka wizualna weryfikacja nie jest jednak wystarczająca. Mogłaby to być podstawa nawet do podważania wyników wyborów ze względu na podejrzenia, że brały w nich udział osoby nieuprawnione. Podobno każda rewolucja ma swoje ofiary. Warto być ostrożnym, aby ofiarą tej cyfrowej nie padło święto demokracji.