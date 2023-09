Waldemar Gontarski: Polacy nie dadzą sprowokować się kłamstwem o reparacjach

„Stanowisko niemieckiego rządu jest jasne: sprawa reparacji jest prawnie zamknięta i to się nie zmieni” – mówi ustępujący ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z 10 lipca 2023 r. („Niemcy nie dadzą się sprowokować”). Jest to reakcja na informacje „Financial Times”. Brytyjska gazeta powołując się na niemieckie źródła rządowe twierdzi, że Niemcy obawiają się wykorzystania rezerw walutowych Banku Rosji do odbudowy Ukrainy, bo to mogłoby być precedensem dla polskich żądań, wyliczonych przez Polskę w raporcie z 1 września 2021 r. na kwotę 1,3 bln dol.

Polscy profesorowie powtarzają półprawdę niemieckiego TK

Słowa ambasadora Niemiec to typowa półprawda, czyli świadome kłamstwo. Zaczęło się od orzeczenia niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z 7 lipca 1975 r., 1 BvR 274/72 (NJW 1975, 2287, 2290), gdzie znajdujemy następujący cytat z uchwały rządu Bolesława Bieruta:

„W dniu 23 sierpnia 1953 r., rząd PRL wydał oświadczenie w sprawie decyzji rządu ZSRR dotyczącej Niemiec. W dokumencie tym czytamy: <Biorąc pod uwagę, że Niemcy zadośćuczyniły już w znacznym stopniu swym zobowiązaniom z tytułu odszkodowań i że poprawa sytuacji gospodarczej Niemiec leży w interesie jej pokojowego rozwoju, rząd PRL – pragnąc wnieść swój dalszy wkład w dzieło uregulowania problemu niemieckiego w duchu pokojowym i demokratycznym oraz zgodnie z interesami narodu polskiego i wszystkich pokój miłujących narodów –powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań na rzecz Polski>”.

Tak też w opinii Bundestagu z 28 sierpnia 2017 r., WD 2 – 3000 – 071/17, s. 18.