Tomasz Pietryga: Co łączy grzybiarzy, remonty balkonów i posiłki w szpitalach

Opozycja nie wyczuła tego zagrania, po raz kolejny zresztą. PiS od 2015 roku opiera swoje kampanie na pogłębionej diagnozie społecznej, stąd też wielki sukces programu solidaryzmu społecznego, na którym opierał swoje strategie wyborcze, gdzie zdefiniowane są gruntownie potrzeby i lęki Polaków. Opozycji zawsze tego brakowało, aby tak wczuć się w potrzeby wyborców. Wiara, że wystarczy straszenie PiS, okazała się dwa razy zgubna, ale nie wyciągnięto z tego żadnych wniosków.

Remont balkonu bardziej przemawia niż odsunięcie PiS od władzy

Najnowsze obietnice PiS tymczasem konsekwentnie bazują na sprawdzonym mechanizmie: bo pomysły związane z rewitalizacją blokowisk czy obietnice lepszych posiłków w szpitalach to zdefiniowane potrzeby, skierowane do dużego kręgu potencjalnych wyborców. Bloki z wielkiej płyty to nie miasteczko Wilanów, żyją tam zazwyczaj ludzie mniej zamożni, gorzej wykształceni, teoretycznie bliscy PiS, jest ich miliony. Dla nich zapowiedź remontu ich domu, jedynego, jaki mają, to naprawdę duża obietnica i trafia do nich bardziej niż zapowiedź uchronienia ich przed końcem demokracji i autorytarnymi rządami Kaczyńskiego. Tym straszono już wiele lat, tyle, ale koniec świata ciągle nie nadszedł, w efekcie hasło to uległo dewaluacji.

Podobnie jest z ostatnią obietnicą poprawy posiłków w szpitalach, który zręcznie omija główny nierozwiązany problem niedoinwestowanej i źle zorganizowanej służby zdrowia, której przez osiem lat PiS właściwie nie dotknął. Lepszy posiłek to konkret, nieskomplikowany w realizacji i trudno się nie zgodzić, że jedzenie w szpitalach powinno być lepszej jakości.

Problem istnieje i jest realny, każdy, kto był w szpitalu lub miał tam krewnych, widział, że serwowane tam posiłki przypominają te w zakładach karnych, nie odpowiadają standardom żywieniowym. Na problem zwracał zresztą uwagę także rzecznik praw obywatelskich po licznych skargach pacjentów.

Pomysł wprowadzania nowych jakościowych standardów i uczynienie z tego elementu kampanii wyborczej jest więc mało kosztowną odpowiedzią na społeczne postulaty, która przykryje złą politykę PiS w ochronie zdrowia. Co na to opozycja? Loża szyderców w internecie szybko się uaktywniła, tylko że nie poszedł za tym żaden merytoryczny pomysł, który stanowiłby dla wyborców alternatywę.