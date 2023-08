Dodaje, że wielu Polaków poważnie reaguje na połączenie tych dwóch pojęć: grzyby i obcokrajowcy, bo od lat dużo się pisze o „mafii grzybowej” – rzeszach Rumunów zbierających na wielką skalę grzyby w polskich lasach. Dlatego PiS domaga się wprowadzenia limitu grzybów dla obcokrajowców.

Pojedynek z Weberem

Kolejną antyniemiecką odsłoną było – jak czytamy – wezwanie przez premiera Mateusza Morawieckiego niemieckiego polityka i szefa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfreda Webera do telewizyjnego pojedynku. Powodem był wywiad udzielony przez Webera, w którym ten określił PiS (podobnie jak niemiecką AfD i Le Pen z Francji) „przeciwnikiem”, zarzucając jej „systematyczne ataki na państwo prawa i wolne media”. „Nadwrażliwa reakcja premiera prawdopodobnie ma związek z faktem, że zwycięstwo jego partii PiS w nadchodzących wyborach nie jest wcale pewne” – stwierdza „Stern”.

„Antyniemieckimi tonami wciąż można zapunktować wśród konserwatywnych Polaków” – czytamy. „Nawet 78 lat po wojnie wielu obawia się niemieckiej dominacji”, a Jarosław Kaczyński „doskonale zna się na grze resentymentami” – pisze autor, przypominając o żądaniach Polski dotyczących reparacji od Niemiec za szkody poniesione podczas drugiej wojny światowej.

Jednak „nawet bez zagranicznej pomocy” PiS potrafi utrudnić sobie życie i kampanię wyborczą – konstatuje „Stern”, wymieniając skandal z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, który musiał podać się do dymisji po opublikowaniu danych krytykującego jedną z reform lekarza.

Nowy wymiar kampanii wyborczej

Również niemiecka sieć redakcji RND zwraca uwagę na niemieckie wątki w polskiej kampanii wyborczej. Nawiązuje do premiera Mateusza Morawieckiego, który zarzucił Niemcom mieszanie się do kampanii wyborczej i wystosował do Manfreda Webera list otwarty, wzywając go do pojedynku. RND zaznacza, że cała dyskusja o PiS toczy się w czasie, gdy EPL dyskutuje o tym, z którymi partiami chce współpracować po przyszłorocznych wyborach europejskich.