W pierwszej kolejności trzeba docenić skuteczność propagandową Kremla. Afisze należały do lewicowego ugrupowania BSW. Wraz z innymi sloganami kampanii uderzały – jednocześnie – w USA Trumpa, Unię Europejską, wreszcie pomoc dla Ukrainy. Beneficjent pozostawał niewidoczny. W drugiej kolejności widać, że recykling objął śmietnik Historii. Odpady toksycznych idei są zbierane gołymi rękami. Przetwarzane w celu ponownego wykorzystania. Dawne komunistyczne hasła przepakowano skutecznie. Przypudrowano nacjonalizmem. I, proszę, wyglądają jak żywe.

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Antyamerykańska propaganda wraca do Europy. Dawne hasła zyskują nowe życie

To majstersztyk propagandy. Andriej Żdanow byłby dumny z następców, albowiem komunały odbito z dawnej matrycy antyimperialistycznych haseł. W czasach trumpizmu 2.0 zadziwiająco na czasie brzmi krytykowanie „finansjery amerykańskiej” wraz z jej „naciskami w kierunku reakcyjnym”. Uwagi o „koncentracji kapitału w rękach garstki królów kapitalizmu” nie wydają się anachroniczne. A gdy amerykańskie elity na scenie hajlują i relatywizują III Rzeszę, alarmowanie, że „rząd USA prowadzi politykę faszyzacji kraju” wydaje się bardziej na miejscu niż w czasach stalinizmu. Kto pamięta nadużycia komunistycznej propagandy, z trudem przyjmuje to do wiadomości. Niemniej wiele z retrohaseł – o dziwo – pasuje bardziej do osoby prezydenta Trumpa niż Trumana, do pana Hegsetha niż Marshalla.

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W Polsce rządzący muszą gryźć się w język, zanim naubliżają Amerykanom. Niemniej obok mitu wolnościowego USA na naszym śmietniku Historii leżą także antyimperialne odpadki. Ich symbolem może być „Piosenka o Coca-Cola” Adama Ważyka. W 1950 r. mało kto miał pojęcie o smaku napoju z Atlanty. Niemniej poeta stawał po stronie ofiar wojny koreańskiej, które faktycznie były po obu stronach. To przypomina, że propaganda polityczna nigdy nie składa się z samych kłamstw. Odpowiednio przemilcza, manipuluje i dorzuca szczyptę prawdy. Podobnie współczesny recykling idei odcina historyczny kontekst. Właśnie z uwagi na amputację tła – dawne antyimperialistyczne hasła w UE mogą służyć zarówno prawicy, jak i lewicy. Raz w imię suwerenizmu, innym razem antykapitalizmu. Za rogiem widać brzeg chorągwi: „Przeciwnicy USA wszystkich krajów, łączcie się!”.

Antyimperializm: od komunistycznej propagandy do współczesnej polityki USA

Tu „odzysk materiałowy” napotyka na rzeczywistość. Dziś Coca-Colę Ważyka zastąpiły F-35, Starlinki Muska, zmonopolizowane karty płatnicze, oprogramowanie smartfonów… Dawna wygoda Europejczyków istotnie stała się smyczą, na której Ameryka trzyma miliony ludzi. Ze Wschodu naciska Putin. Dlatego antyimperialistyczny plakat z jamnikiem oraz hasła godne Lenina wypełzły z muzeów socrealizmu. Wydają się jednocześnie karykaturalne i boleśnie aktualne.