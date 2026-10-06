Śledztwo w sprawie którego zatrzymano Hanninga zostało podjęte po odkryciu wycieku informacji wywiadowczych przeznaczonych dla Urzędu Kanclerskiego – podaje „Bild”.

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Śledczy podejrzewają Hanninga, który kierował BND w latach 1998-2005 o to, że ten kupował tajne informacje od byłego pracownika niemieckiego wywiadu z zamiarem sprzedania ich w ramach swojej pracy w charakterze konsultanta. Śledztwem objęty jest też były pracownik wywiadu, który sprzedawał informacje Hanningowi.

BND i niemiecka prokuratura nie komentują sprawy.

„Bild” pisze, że Hanning został aresztowany rankiem, 6 października, w swoim domu w Nordwalde. Jednocześnie w Bawarii aresztowano byłego wysokiego rangą oficera wywiadu, Manfreda D., który pracował dla niemieckiego wywiadu do wiosny tego roku, a w przeszłości był szefem kancelarii Hanninga.

Manfred D. ma stanąć przed sądem federalnym w Karlsruhe jeszcze we wtorek. Hanning stanie przed nim dzień później.

Według informacji „Bilda” na trop Hanninga trafiono przy okazji śledztwa dotyczącego procesu przedsiębiorczyni Christiny Block i innych osób oskarżonych o uprowadzenie dwojga dzieci kobiety. Przy okazji tego procesu śledczy wpadli na ślad wycieku informacji z BND.

Przedmiotem śledztwa jest czy Hanning przekazywał tajne informacje bezpośrednio obcemu mocarstwu. Wiadomo, że były szef wywiadu pracował jako konsultant w zakresie bezpieczeństwa na całym świecie. Miał też związki z podmiotami w Rosji i Chinach, w tym agencjami rządowymi w tych krajach oraz dysponował bezpośrednim kontaktem z Kremlem.

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